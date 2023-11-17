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市川猿之助一審判決出爐 被判3年徒刑緩刑5年

中央社東京17日綜合外電報導
日本歌舞伎演員市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天做出一審判決，認定市川猿之助有罪，並判他3年有期徒刑，緩刑5年。Getty Images
日本歌舞伎演員市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天做出一審判決，認定市川猿之助有罪，並判他3年有期徒刑，緩刑5年。Getty Images

日本歌舞伎演員市川猿之助因涉嫌協助雙親自殺，日前被檢方依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天做出一審判決，認定市川猿之助有罪，並判他3年有期徒刑，緩刑5年。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，市川猿之助現年47歲，本名為喜熨斗孝彥。根據起訴狀，被告今年5月在東京都目黑區自宅把大量安眠藥溶進水中，交給當時76歲的父親及75歲的母親喝下，隔天雙親因「精神藥物」中毒死亡。

市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴，並於10月底被求處3年徒刑。

一些日本週刊曾爆料，市川猿之助涉嫌騷擾其他演員及劇場相關人士。

東京地方法院法官安永健次今天說明被告的犯案動機，「是因為看到週刊將刊載的內容後考慮輕生，儘管告知父母後一度打消念頭，但他表明尋短的決心後，雙親也決定一同輕生」。

法官也指出，被告協助雙親輕生的決定「目光短淺」，「讓雙親服用精神藥物導致失去生命，無法輕視刑事責任」；但被告展現悔意，並誓言永不再犯，相關人士也表明將支援他重新振作，因此判處有期徒刑3年，緩刑5年。

法院做出判決後，市川猿之助發布書面聲明說明心境，表示「牽連一直以來支持我的父母，以及帶給包含歌舞伎界許多人士難以治癒的傷，感到無法言喻的罪惡」。

市川猿之助還說，未來將思索能做的事情，並在得到幫助的同時，努力過好每一天。

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