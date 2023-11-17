我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

男子拿手機被看成掏槍遭CBP擊斃 家屬提告

「魔女」裘莉未消氣 黑人養女已拿掉父姓彼特 切割小布

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左二）昔日還能帶著孩子們跟母親一起出席活動，現在孩子們都與他疏遠。（路透資料照片）
布萊德彼特（左二）昔日還能帶著孩子們跟母親一起出席活動，現在孩子們都與他疏遠。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉之間的恩怨不因為已經離婚而結束，就在「時人」報導布萊德彼特因為和小女友伊妮絲迪拉蒙戀情甜蜜、心情非常好的近況之後，裘莉立刻再出手，公開黑人養女莎哈拉在大學進姊妺會時的自我介紹短片，只聽到莎哈拉自稱是「莎哈拉瑪麗裘莉」，已將過去的姓「裘莉—彼特」中的「彼特」拿掉。

如此明顯的宣告和過去的養父切割，莎哈拉擺明在布裘之間選擇與裘莉站在一起，過去布萊德彼特對她也曾像親生女兒一樣嬌寵，可是歐美媒體報導，在布裘婚變之後，裘莉打死不願意和布萊德彼特取得孩子們的共同監護權，獨自控制所有小孩，洗腦他們，哪怕一度曾在雜誌上透露不讓養子麥杜斯改姓、將「彼特」拿掉，但時日一久，也不再演戲，莎哈拉要拋掉「彼特」，她並沒有不允許。

事實上，莎哈拉改姓完全是裘莉自己都玩過的老招，她是奧斯卡影帝強沃特的女兒，原名其實是安琪莉娜裘莉沃特，可是她認為父親外遇、毀掉婚姻，覺得母親是受害者，因此就將父姓去掉，此後就改名為安琪莉娜裘莉，諷刺的是，她的養女也跟她一樣，把父姓主動抹掉，似乎覺得這樣就可以把過去的關係一筆勾銷。

對於裘莉永不放棄報復，布萊德彼特已經懶得再理會，雖然他還期待有朝一日能跟小孩們修補關係，但彼此之間永遠會夾著一個裘莉，裘莉的怨念如果一輩子不能消，他和這些曾經真心寵愛的孩子們就只能繼續形同陌路。

安琪莉娜裘莉心中對前夫的怨恨沒辦法消除，永不放棄報復。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉心中對前夫的怨恨沒辦法消除，永不放棄報復。（路透資料照片）
莎哈拉（中）在大學的姊妹會活動中自我介紹時，已經去掉父姓。圖／摘自IG
莎哈拉（中）在大學的姊妹會活動中自我介紹時，已經去掉父姓。圖／摘自IG

裘莉 布萊德彼特 奧斯卡

上一則

舒華打工奶音連線請求子瑜1事 結巴真實反應萌翻網

下一則

市川猿之助一審判決出爐 被判3年徒刑緩刑5年

延伸閱讀

山東16歲女身亡 養父母收6.6萬配陰婚 生父報案

山東16歲女身亡 養父母收6.6萬配陰婚 生父報案
布萊德彼特離婚後首認愛 戀小26歲新歡：她是我女友

布萊德彼特離婚後首認愛 戀小26歲新歡：她是我女友
NBA／詹姆斯不在 戴維斯數據比肩小布

NBA／詹姆斯不在 戴維斯數據比肩小布
布萊德彼特約會1年認愛了 逢人介紹珠寶設計師：她是我女友

布萊德彼特約會1年認愛了 逢人介紹珠寶設計師：她是我女友

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57
唐禹哲今天被爆出已有私生子。圖／摘自微博

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

2023-11-16 12:48

超人氣

更多 >
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」
愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血
華女李梅命案 拋屍工兩次報警被踢皮球 LAPD查失職

華女李梅命案 拋屍工兩次報警被踢皮球 LAPD查失職