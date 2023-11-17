舒華打工奶音連線請求子瑜1事 結巴真實反應萌翻網

舒華接起電話就和子瑜開心大聊。（圖／翻攝自YouTube）

南韓 人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華自五月起開始主持網路節目《Workdol》，親自體驗不同職業的辛勞。在最新一集中，她邀來NMIXX的隊長海嫄，兩人一起到美髮店打工，另外她也致電好友子瑜給海嫄認識，遇到同鄉爆發的奶音撒嬌讓粉絲看了直呼好萌。

舒華在最新一集的《Workdol》中邀來NMIXX隊長海嫄一起到美髮店打工，兩人不僅試剪了假人頭美髮，還成功推銷了車銀優髮型。在海嫄即興上演情景劇時，假裝問客人想剪什麼樣的髮型，自問自答想剪短之後，一旁的美髮師立刻回應試結束一段感情才會想剪短髮，而剛好海嫄月初剪了短髮，舒華忍不住逗妹妹問她最近是否遭遇情傷，還追問：「是男團成員嗎？JYP在意這些嗎？」讓出道一年海嫄十分惶恐。