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舒華打工奶音連線請求子瑜1事 結巴真實反應萌翻網

編輯蔡欣妤／即時報導
舒華接起電話就和子瑜開心大聊。（圖／翻攝自YouTube）
舒華接起電話就和子瑜開心大聊。（圖／翻攝自YouTube）

南韓人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華自五月起開始主持網路節目《Workdol》，親自體驗不同職業的辛勞。在最新一集中，她邀來NMIXX的隊長海嫄，兩人一起到美髮店打工，另外她也致電好友子瑜給海嫄認識，遇到同鄉爆發的奶音撒嬌讓粉絲看了直呼好萌。

舒華在最新一集的《Workdol》中邀來NMIXX隊長海嫄一起到美髮店打工，兩人不僅試剪了假人頭美髮，還成功推銷了車銀優髮型。在海嫄即興上演情景劇時，假裝問客人想剪什麼樣的髮型，自問自答想剪短之後，一旁的美髮師立刻回應試結束一段感情才會想剪短髮，而剛好海嫄月初剪了短髮，舒華忍不住逗妹妹問她最近是否遭遇情傷，還追問：「是男團成員嗎？JYP在意這些嗎？」讓出道一年海嫄十分惶恐。

接著在午餐時間，舒華想介紹子瑜給海嫄認識，兩人事實上也是同一家公司的前後輩。舒華在介紹完子瑜是善良的姐姐之後，霸氣拿出手機，開口就用奶音喊著：「子瑜呀～～～」電話另一頭的子瑜則是結巴說著「等一下」語氣也同樣可愛。在互相介紹之後，舒華更直接要子瑜也一起來打工，對此子瑜則是傻笑說要問公司，舒華則著急回應她不用問直接來就好，最後通話在子瑜溫暖鼓勵下結束，雙方的可愛互動讓粉絲看了直呼太可愛，想看她們一起上節目。

子瑜（左）和舒華（右）兩人擁有好交情。（圖／摘自藝人IG）
子瑜（左）和舒華（右）兩人擁有好交情。（圖／摘自藝人IG）

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