趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

靠著「傳聞中的陳芊芊」暴紅、之後陸續演過「星漢燦爛·月升滄海」、「偷偷喜歡你」的大陸女星趙露思，近日憑藉電視劇「後浪」入圍 亞洲電視大獎最佳女主角。消息傳出後，引來不少網友質疑「演技爛」。

趙露思在「後浪」中扮演孫頭頭一角，這個角色率性、不拘小節，趙露思可說是本色出演，演起來毫不費力、十分自然。但「後浪」播出後，卻因男女主三觀炸裂而遭網友群嘲，最後以4.1的評分慘淡收尾。

正是這樣一部備受爭議的劇作，讓趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角，自然引起不少網友質疑。有人說，「趙露思的演技明明欠佳，怎麼會入圍亞洲電視大獎？」還有人翻出趙露思的黑歷史，說她把解放初期說成是黨成立時，是「絕望的文盲」。更有人貼出了趙露思的醜照酸她。

對於入圍，趙露思表示，她也感到非常驚訝，但她同時覺得這是一種激勵，感謝亞洲電視大獎的評審們給予她這樣機會，讓她更有信心和動力去努力提升自己的演技。

此外，一向留著一頭長髮的趙露思，日前難得將頭髮剪短，更將髮色染黑，新造型曝光瞬間吸引60萬粉絲朝聖。

從社交平台PO出的照片中可見，趙露思戴著黑色毛帽，穿著寬鬆毛衣，一身休閒。粉絲看了紛紛留言稱讚「新髮型超好看」、「好久不見的短髮」、「短髮太可愛啦」。