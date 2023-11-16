合體何猷君上真人秀 奚夢瑤談嫁入豪門生活…認「嫁給愛情」

奚夢瑤(右)合體何猷君，在綜藝上大談婚後心路歷程。(取材自微博)

大陸超模兼藝人奚夢瑤2019年嫁給賭王何鴻燊四房之子何猷君，婚後兩人陸續生下一子一女，湊成一個「好」字。近日，奚夢瑤上綜藝談到與何猷君結婚的心路歷程， 「我現在的生活就是我想過的，我想要的，以及我是嫁給愛情」。一番談話羨煞不少網友。

奚夢瑤與何猷君近日參加真人秀綜藝「愛的修學旅行」，節目中，何猷君透露，第一次帶奚夢瑤見家長前，媽媽梁安琪就已經問過上海的朋友，做起背景調查。而奚夢瑤那天陪了梁安琪打了一圈麻將，獲得有耐性，情商高的評價。

奚夢瑤則說，結婚後很有意思，很開心，「因為結婚後我又收穫了另一個風格的媽媽，而且我特別喜歡我們家庭旅行，現在大家庭你可以看到很多不同的意見不一樣的人這種感覺很有意思」。

奚夢瑤還回應何猷君，「我們這一路走來，都彼此為對方斬妖除魔，也有保護到對方，也有支持到對方」、「我現在的生活就是我想過的，我想要的，以及我是嫁給愛情」。

對此，網友紛紛表示「奚夢瑤比想像中的要清醒很多」、「看來兩個人感情不錯」。

據悉，奚夢瑤比何猷君大6歲，當初兩人戀愛消息曝傳出時，一度不被看好。而何猷君雖曾多次被奚夢瑤拒絕，但最後靠著一顆真心終於打動奚夢瑤。