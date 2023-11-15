狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

大陸一線女星楊紫曾演過許多膾炙人口的電視劇，人氣一直很高。最近，有傳聞稱楊紫並非單身，並與男友同住一個小區。消息一出，引發網友熱議，並紛紛揣測她的男友是誰，最後推斷曾與她同吃一塊蛋糕的劉學義可能性最大。

最近，狗仔「追瓜少年」在直播中爆料稱，楊紫已有男友，並和對方住在同一個小區。雖然楊紫某粉絲團帳號「紫米傳聲筒」在第一時間回應此傳聞是假的，但還是擋不住網友發揮柯南辦案精神，從張藝興、鄧倫 、李現、鄧為再猜到劉學義。

據悉，楊紫公開過的唯一一個男友是秦俊杰，當時他們的戀情十分高調，網友也認為兩人很般配。但沒想到秦俊杰和張雪迎的「胡辣湯」事件，成為兩人分手的引爆點。

之後數年，楊紫緋聞 不斷，但她本人對於傳言卻始終保持沉默，並專注於事業，但外界對於楊紫的感情生活依舊相當好奇。

狗仔「追瓜少年」的爆料燃起了網友的「八卦 魂」，並分析堆斷出，唯一符合條件、又與楊紫有密切來往的正是主演武俠劇「少年歌行」走紅的劉學義，他倆曾合作過「誅仙‧青雲志」、「龍珠傳奇」、「天乩之白蛇傳說」等。