揶揄威爾史密斯獲好評 吉米金莫4度擔任奧斯卡主持人

吉米金莫將主持明年奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）

美國影藝學院 宣布知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）將接下奧斯卡 頒獎典禮主持人，這是他第四度擔綱主持，他的妻子茉莉麥妮爾妮（Molly McNearney）則會第二度一同擔任典禮的執行製作，吉米今年主持奧斯卡頒獎典禮妙語如珠，揶揄前年威爾史密斯 掌幗暴力事件，以輕鬆方式化解尷尬，「如果這裡有任何人有暴力行為，那我們就會給你奧斯卡最佳男主角，還有19分鐘的致詞時間」，大獲好評。

吉米曾分別主持過2017年的第89屆、2018年的第90屆、2023年的第95屆，今年主持特別受好評，更拉抬起奧斯卡頒獎典禮連續幾年的收視頹勢，平均吸引了1880萬觀眾收看，比往年要增加了13%，由於明年預計會有「芭比」（Barbie）、「奧本海默」（Oppenheimer）等年度賣座大片參賽，勢必更需要擅長控場的主持人，因而由吉米金莫再度接下主持人，並不令人意外。

吉米也被譽為是近年看過最多奧斯卡名場面，先前「樂來越愛你」（La La Land）誤被頒發最佳影片的驚天大烏龍，也讓他當場見證，不過隔年他再度掌奧斯卡主持重任，就沒有再出意外，他並以幽默口氣揶揄前一年狀況，強調絕不會再度犯錯，紮實功力深得影藝學院喜愛。第96屆奧斯卡頒獎典禮將於2024年3月10日在杜比劇院舉行。