楊穎要拋售5億豪宅賠違約金？ 賣慘還是想另謀出路

Angelababy因瘋馬秀爭議傳出受到「封殺」。（取材自微博）

中國知名女星Angelababy （楊穎）因瘋馬秀事件備受爭議，各平台帳號被封禁，連參與10年的「奔跑吧」都被除名；日前傳出她要拋售北京 市價5億豪宅賠償違約金，但媒體指出，Angelababy不至於需要為違約金賣房，傳出這樣的信號是服軟賣慘，為復出鋪路。也有媒體指Angelababy想回老家或出國另謀出路，才會急著處理房產。

此外，Angelababy對瘋馬秀爭議一直沒有公開回應，有人認為她依賴時尚 資源程度很高，不敢得罪某大牌品牌；網友紛紛解讀這次的風波對她是一次冒險，因為她有意將重心轉向時尚圈。

有媒體爆料，Angelababy的復出計畫似乎陷入嚴重的困境，據了解，她曾試圖參與雜誌拍攝復出，卻遭到各方抵制。爆料還指一些商務資源和影視項目組，據傳已經策劃向她追討高額的違約金。

早前就傳出Angelababy極度缺錢，急於拋售北京豪宅來換取現金，賠付違約費。但媒體指出，Angelababy在出道許久，一直是流量女星，片酬不低；再加上與黃曉明離婚也獲得股份，完全不需要賣房償還債務。

媒體報導，她面臨「軟封殺」，可能想回老家或者是去他國另謀出路，所以加緊處理資產。據報導，除了這座豪宅，Angelababy還處理手中一些閒置的不良資產和投資項目，賣了不少理財項目。