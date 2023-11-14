「萬磁王」改扮粗魯教頭 導演笑稱找到真正兄弟

麥可法斯賓達在「下一球，勝利」中詮釋暴躁、自以為是的足球教練。（探照燈影業提供）

「萬磁王」麥可法斯賓達以「X戰警」系列聞名，更以「性愛成癮的男人」獲得威尼斯影展影帝，後以「史蒂夫賈伯斯」被提名奧斯卡，最近挑戰喜劇演出，與「雷神索爾3：諸神黃昏」導演塔伊加維迪提合作，在「下一球，勝利」中詮釋暴躁、自以為是的足球 教練湯瑪斯隆根，這個角色不僅讓他展現喜劇天份，還獲得美國影評讚譽「法斯賓達的演出堪稱完美」。

該片根據真人真事改編，湯瑪斯隆根也確有其人，他出生荷蘭，但多數時間在美國踢球並擔任足球教練，生平最大的成就就是帶領美屬薩摩亞球隊進入2014年世界盃 預選賽，這對曾以31-0慘敗澳洲 的球隊來說，是驚人的奇蹟，隆根自己也說：「就像歷經宗教洗禮，我從來都不是很虔誠的人，但當這種事情發生時，你怎能不相信它是奇蹟？」

麥可法斯賓達詮釋的就是帶領美屬薩摩亞打進世界盃的教練，不過他最開始的任務是教會這些球員如何踢進一球，只是這個教頭脾氣極差，還有酗酒問題，他被美國球隊解僱後，被迫來到了薩摩亞，但他忙著每天發脾氣、侮辱球員，甚至不想教他們基本隊型，直到他深入當地生活，並了解球員的真實本性，才知道一個團結的球隊，是與愛、接納和決心共存，這也在無形中拯救了他自己。

這個生氣起來就摔椅子踼東西的粗魯不文教練，對一向文質彬彬的麥可法斯賓達來說是一大挑戰，但他決定不跟真正的湯瑪斯隆根見面，完全靠自己的體會詮釋，「我可以理解隆根的心情，他根本不想去那個小島，他認為自己凌駕於這份工作之上，深信自己的專業知識會浪費在島民身上，而他和球員就是這樣開始的」，經過一連串不信任的訓練後，隆根幾乎放棄，直到第三性球員賈伊亞幫他找回了老球員，她讓教頭敞開心胸，開始重拾對球隊的信心。

導演塔伊加維迪提表示，當初他找麥可法斯賓達演出時，完全沒有考慮他會不會踢足球，卻對他演出實力深信不疑，「我們有著非常相似的感性和幽默感，每天都在討論不同的想法，就像我們一起踏上一段旅程一樣，如今我在他身上找到了真正的兄弟，我們也成為非常好的朋友。」而在片中扮演隆根妻子的伊麗莎白摩斯，則對法斯賓達與角色的契合度深具信心，她說：「麥可就像變色龍一樣，他完全融入了角色之中。」