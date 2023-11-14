「奇異博士」製片兼客串超力挺 英導演赴台品嘗小籠包

英國新銳導演瑪哈莉雅貝羅帶領新片「我們從末日開始」參加金馬影展。（金馬執委會提供）

英國新銳名導瑪哈莉雅貝羅帶著首部執導科幻求生電影「我們從末日開始」參加金馬影展，該片不僅找來「脫稿玩家」艾美獎 視后茱蒂康默演出，幕後製片之一更是鼎鼎大名的「奇異博士」班尼狄克康柏拜區，班尼狄克更在片中特別客串一場戲，她透露班尼狄克給予極大自由，頂多只有討論角色性格，大部分還是與製片公司接洽，「班尼狄克幫忙非常多，讓我們變得更好，他很喜歡這本小說，合作過程中非常愉快，他為角色和這部作品增色不少」。

瑪哈莉雅執導「我們從末日開始」雖是改編小說，講述末日之後的平凡小民如何求生存，她表示並不將自己當作「人類之子」一般的末日電影，「我們更像是求生電影，因為我們沒有英雄，主要是平凡人如何面對災難的衝擊」，因為她已經生過2胎，也希望能結合自身經驗，以孕婦作為主軸，而她在2021年講述疫情 的電視電影「HELP」相中女主角茱蒂康默，雖然茱蒂未曾懷孕，但一路走來非常敬業，還有全裸游泳、生小孩的戲，「她非常適合這個角色」，更說有場在蘇格蘭拍攝的戲要她走進大海，當天其實非常冷，瑪哈莉雅透露很怕她凍傷，「我問她說『確定嗎？』但她非常想演出那場戲，我雖然很高興，但也擔心她的生命安全。」被問到茱蒂走進大海後奮力嘶吼，是否因為太冷發自內心？她笑說「很有可能喔！」

電影裡講述洪水 氾濫成災導致世界末日，但當時正好面臨旱災，「我們還要借水車來拍攝，所以要拍下雨場景都是跟時間賽跑」，提到那場在海邊拍攝的戲，當天其實下起大雨，劇組全體工作人員全都濕了，攝影師更要在水中拍照，簡直叫苦連天，「我記得我拍得很累，當天穿一件大衣，回家掛在衣架上時就去睡了，隔天起床一看，衣架下有一大灘水」，足以證明當時每個人幾乎都在水裡度過，「不過我們確保身體健康、保暖，茱蒂與我都沒有感冒」。