這部戲碾壓「羋月傳」成神網劇 女主角爆紅開撕劈腿男

「太子妃升職記」戲服與傳統古裝劇不同。(緯來戲劇台提供)

中國女星張天愛2015年憑網路劇「太子妃升職記」走紅，當年還是新人的她，挑梁演出這部僅以2千萬人民幣(約270萬美元)打造而成的戲劇，卻能創下27億超高流量，甚至播出時期網路聲量大壓當時熱播的「羋月傳」，此劇成了她演藝生涯代表作。

「太子妃升職記」劇情因太過無厘頭，之前在網路播出時就引起許多話題討論，屢遭網友嘲諷是無腦的古裝土甜劇，不僅特效粗糙，就連服裝道具也很簡陋，明明是古裝劇，戲服卻沒袖子，但觀眾愈吐槽，戲卻愈火紅，還被韓劇 相中翻拍成「哲仁皇后」。

關於戲服方面，女主角張天愛表示，其實導演是想打造一個時尚 的古裝劇，所以劇中很多造型都是參考時尚品牌。拍攝時也真的是經費不足，只能用一台鼓風機營造浪漫感覺，想兩邊頭髮都吹起來，只好再用一台吹風機。這部戲播出後話題不斷吸引許多年輕觀眾，也讓中國當時有此一說，沒看「太子妃升職記」就無法與90後溝通。

張天愛在劇中敢愛敢恨的性格也對照她的真實人生，戲外的她曾被男友徐開騁劈腿，她在微博 開撕男友，公開2人對話錄音，還要「所有女孩擦亮眼睛」，使得徐開騁發文道歉，並承認未能處理好個人感情問題，過程相當戲劇化。