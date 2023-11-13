許瑋甯入圍亞洲電視大獎 對上趙露思爭搶「亞太視后」
愛奇藝兩部備受矚目的愛奇藝自製台劇「不良執念清除師」與「第9節課」於2023亞洲電視大獎(ATA)中一舉拿下十項提名，雙雙角逐「最佳劇集」大獎，同時「唐朝詭事錄」、「平原上的摩西」也獲「最佳網劇」提名。
在非戲劇項目上，綜藝「我們民謠2022」成功入圍「最佳音樂節目」，「音樂公主愛美莉·第三季」和「冰雪守護者·第二季」同時入圍「最佳3D動畫」獎項。
「不良執念清除師」和「第9節課」將和韓劇「財閥家的小兒子」、「模範計程車2」、「小女子」、「惡鬼」以及泰劇「月光雞油飯」角逐此榮譽，也是本屆入圍名單中唯二台劇，同時，在「第9節課」中針鋒相對的許瑋甯及尹馨此番也同時入圍最佳女主角及最佳女配角，甫獲得金鐘獎肯定的許瑋甯，將與趙露思、吳俐璿（Jojo Goh）以及彤達婉·奔提維此弓Tu（Tontawan Tantivejakul）一同爭奪亞太視后的寶座。
對於再次獲得ATA入圍肯定，許瑋甯表示「很開心可以被帶領到亞洲電視大獎獲得入圍的肯定，最棒的是最佳劇集的入圍，讓辛苦付出的幕後團隊都能被看見。」尹馨也同時表達對國際評審的感謝，也開心說道「拍攝時我很努力與角色謝淑芬一起活著，嘗試拿捏角色不同時間的心境跟情緒層次，很謝謝評審肯定我對劇中角色的詮釋。也很開心瑋甯入圍，恭喜導演完成了這個好看的作品。」
「不良執念清除」曾敬驊以出色演技將與新加坡演員李銘忠和泰國演員陳炳林OhmPawatChittsawangdee）一同競逐最佳男主角頭銜。首次獲得海外獎項入圍肯定的曾敬驊也在第一時間表示「謝謝所有參與這部劇的工作人員以及冠慧導演，也謝謝大家喜歡蒲一永。」
身為「不良執念清除師」導演及編劇的林冠慧獲知入圍消息時非常興奮及榮幸，表示「感謝評審、感謝愛奇藝、感謝劇組全體，看到熱愛『不良』的家人及粉絲的開心反應，也讓好消息帶來的快樂加倍了」，最後也不忘為男主角加油打氣，笑說「心底還是期盼能夠獲獎，更希望我們蒲混混得獎囉！」
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