翻臉不認舊愛？李奧納多開巨星趴 前女友被擋住 進不去

維多莉亞拉瑪斯想進去前緋聞男友的生日派對，卻被擋在門外。圖／摘自IG

日前歡慶49歲生日的李奧納多狄卡皮歐，竟然上演「翻臉不認舊愛」的絕情戲碼！跟他有過一陣牽扯、演藝世家出身的24歲辣模維多莉亞拉瑪斯，帶著一位同樣打扮火辣的女性朋友，前往他的生日派對現場，居然遭到禁止進入，一點都不能通融。難道李奧納多對於年輕美眉是「用過就忘」的態度？

根據英國「每日郵報」報導，李奧納多狄卡皮歐的生日派對來賓，巨星雲集，碧昂絲 與傑斯夫婦、

女神卡卡、莎瑪海耶克、克里斯洛克、奧莉薇亞懷德、金卡戴珊等都受邀參加，也因為星光太閃耀，保全層級也拉高，邀請函並沒有廣發，也需要經過嚴格的身分認證才可以放行入內。或許因為這樣，並不算是Ａ級大牌的維多莉亞拉瑪斯就這樣被擋在門外，悻悻然離去。過沒幾天，她又被拍到在其他派對場合上出現，臉上顯然並無不悅，似乎沒有因為「遭到昔日緋聞 男友拒絕」影響心情，或者這才是和巨星結交該有的態度，他們總會有一天說翻臉就翻臉，其他人最好自己識相點。