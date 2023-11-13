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翻臉不認舊愛？李奧納多開巨星趴 前女友被擋住 進不去

記者蘇詠智／即時報導
維多莉亞拉瑪斯想進去前緋聞男友的生日派對，卻被擋在門外。圖／摘自IG
維多莉亞拉瑪斯想進去前緋聞男友的生日派對，卻被擋在門外。圖／摘自IG

日前歡慶49歲生日的李奧納多狄卡皮歐，竟然上演「翻臉不認舊愛」的絕情戲碼！跟他有過一陣牽扯、演藝世家出身的24歲辣模維多莉亞拉瑪斯，帶著一位同樣打扮火辣的女性朋友，前往他的生日派對現場，居然遭到禁止進入，一點都不能通融。難道李奧納多對於年輕美眉是「用過就忘」的態度？

根據英國「每日郵報」報導，李奧納多狄卡皮歐的生日派對來賓，巨星雲集，碧昂絲與傑斯夫婦、

女神卡卡、莎瑪海耶克、克里斯洛克、奧莉薇亞懷德、金卡戴珊等都受邀參加，也因為星光太閃耀，保全層級也拉高，邀請函並沒有廣發，也需要經過嚴格的身分認證才可以放行入內。或許因為這樣，並不算是Ａ級大牌的維多莉亞拉瑪斯就這樣被擋在門外，悻悻然離去。過沒幾天，她又被拍到在其他派對場合上出現，臉上顯然並無不悅，似乎沒有因為「遭到昔日緋聞男友拒絕」影響心情，或者這才是和巨星結交該有的態度，他們總會有一天說翻臉就翻臉，其他人最好自己識相點。

維多莉亞拉瑪斯的爺爺是從阿根廷到好萊塢發展頗成功的費南多拉瑪斯，父親羅倫佐拉瑪斯不但是模特兒也曾是肥皂劇、B級動作片的台柱，以她如此出身還會在與李奧納多狄卡皮歐的生日派對吃閉門羹，其他沒有背景的辣模更需要做好心理建設了。

李奧納多狄卡皮歐的49歲生日派對，大牌雲集。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐的49歲生日派對，大牌雲集。（路透資料照片）
維多莉亞拉瑪斯是演藝家庭出身，曾與影壇巨星傳緋聞。圖／摘自IG
維多莉亞拉瑪斯是演藝家庭出身，曾與影壇巨星傳緋聞。圖／摘自IG

碧昂絲 緋聞 好萊塢

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