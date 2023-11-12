我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

習近平訪美 學者：為拉抬中國經濟並緩解內部不滿

李康生在法國遭挑釁 蔡明亮目睹揭驚險狀況

記者黃保慧／即時報導
導演蔡明亮（左）、亞儂弘尚希出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影
導演蔡明亮（左）、亞儂弘尚希出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影

蔡明亮導演與李康生合作的「行者」系列新作「何處」，是創作期超過十年之久的電影系列，今天蔡明亮也帶著該片演員亞儂弘尚希一同出席金馬影展舉行星光首映，受訪時蔡明亮提到在法國拍攝時，李康生被一名黑人小哥和一名女性挑釁，他說：「我們拍攝時突然走到小康眼前揮手，當時狀況很驚險，我也很緊張不知道會發生什麼事，但小康是非常淡定，兩人最後也適可而止離開。」

「何處」共拍了7天，和法國知名的龐畢度中心合作，由於有龐畢度介入讓他拍起來有點焦慮，有一個畫面原本希望用一張白紙出現在龐畢度中心上，沒想到才放到廣場上就被風吹爛，且效果有點出入，最後只好放棄，改放在內部。再加上許多畫面都會拍到藝術品，牽涉到版權問題，起出拍攝了藝術家米羅的作品，但詢問過後費用太高，作罷整段剪掉，問及價錢？他說：「有到好幾萬歐元，只要拍到一幅畫就要那麼多錢。」

蔡明亮表示李康生在「何處」的姿態最好，他也希望「行者」系列可以持續拍下去，「在我80歲還活著的話，小康還活著我想看他們怎麼演戲。」而上月底李康生在美國被滾水燙傷，整個手臂脫皮，問及復原狀況？蔡明亮透露狀況已經好多了，不過還是得每天換藥。同時也透露李康生新戲在國外剛殺青，預計後天會回台。

此外，這次金馬60紀錄片入圍者有許鞍華、趙德胤、王兵、林正盛等大導演，被稱作是「神仙打架」，蔡明亮笑說並沒有競爭：「有就有沒有也沒關係，誰得都好！」有緣的是，他與王兵很久以前就認識，說道：「王兵在他剛出道我剛好是馬賽的評審，我那時候就認識他了，那時候他剛拍完『鐵西區』，去年我去巴黎也有跟他見面，許鞍華也認識非常久，她可以說是我香港非常熟悉的好朋友，我拍過她，她也拍過我。」蔡明亮也笑說，自己目前還沒有看過其他入圍者的電影，但覺得這樣的競賽滿有趣的。

導演蔡明亮（左）、亞儂弘尚希出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影
導演蔡明亮（左）、亞儂弘尚希出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影
「何處」製片王雲霖（左起）、導演蔡明亮、亞儂弘尚希、公視節目部經理於蓓華，出席金...
「何處」製片王雲霖（左起）、導演蔡明亮、亞儂弘尚希、公視節目部經理於蓓華，出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影

入圍 香港 影展

上一則

「捍衛戰士3」最好能解釋這件事？獨行俠故事還缺一角

延伸閱讀

移民專頁／使用交叉簽證配額 縮短移民排期

移民專頁／使用交叉簽證配額 縮短移民排期
梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話

梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話
導演蔡明亮賣票對路人「這麼說」道歉認失言：非常沒有禮貌

導演蔡明亮賣票對路人「這麼說」道歉認失言：非常沒有禮貌
許鞍華洛加大上映新作「詩」 被逼問情史

許鞍華洛加大上映新作「詩」 被逼問情史

熱門新聞

章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
林心如胸前深V開到肚臍。(圖：Bella儂儂提供)

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

2023-11-06 22:24
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

2023-11-07 08:00

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會
從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問