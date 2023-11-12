李康生在法國遭挑釁 蔡明亮目睹揭驚險狀況
蔡明亮導演與李康生合作的「行者」系列新作「何處」，是創作期超過十年之久的電影系列，今天蔡明亮也帶著該片演員亞儂弘尚希一同出席金馬影展舉行星光首映，受訪時蔡明亮提到在法國拍攝時，李康生被一名黑人小哥和一名女性挑釁，他說：「我們拍攝時突然走到小康眼前揮手，當時狀況很驚險，我也很緊張不知道會發生什麼事，但小康是非常淡定，兩人最後也適可而止離開。」
「何處」共拍了7天，和法國知名的龐畢度中心合作，由於有龐畢度介入讓他拍起來有點焦慮，有一個畫面原本希望用一張白紙出現在龐畢度中心上，沒想到才放到廣場上就被風吹爛，且效果有點出入，最後只好放棄，改放在內部。再加上許多畫面都會拍到藝術品，牽涉到版權問題，起出拍攝了藝術家米羅的作品，但詢問過後費用太高，作罷整段剪掉，問及價錢？他說：「有到好幾萬歐元，只要拍到一幅畫就要那麼多錢。」
蔡明亮表示李康生在「何處」的姿態最好，他也希望「行者」系列可以持續拍下去，「在我80歲還活著的話，小康還活著我想看他們怎麼演戲。」而上月底李康生在美國被滾水燙傷，整個手臂脫皮，問及復原狀況？蔡明亮透露狀況已經好多了，不過還是得每天換藥。同時也透露李康生新戲在國外剛殺青，預計後天會回台。
此外，這次金馬60紀錄片入圍者有許鞍華、趙德胤、王兵、林正盛等大導演，被稱作是「神仙打架」，蔡明亮笑說並沒有競爭：「有就有沒有也沒關係，誰得都好！」有緣的是，他與王兵很久以前就認識，說道：「王兵在他剛出道我剛好是馬賽的評審，我那時候就認識他了，那時候他剛拍完『鐵西區』，去年我去巴黎也有跟他見面，許鞍華也認識非常久，她可以說是我香港非常熟悉的好朋友，我拍過她，她也拍過我。」蔡明亮也笑說，自己目前還沒有看過其他入圍者的電影，但覺得這樣的競賽滿有趣的。
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