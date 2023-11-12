李康生在法國遭挑釁 蔡明亮目睹揭驚險狀況

導演蔡明亮（左）、亞儂弘尚希出席金馬影展舉行星光首映。記者李政龍／攝影

蔡明亮導演與李康生合作的「行者」系列新作「何處」，是創作期超過十年之久的電影系列，今天蔡明亮也帶著該片演員亞儂弘尚希一同出席金馬影展 舉行星光首映，受訪時蔡明亮提到在法國拍攝時，李康生被一名黑人小哥和一名女性挑釁，他說：「我們拍攝時突然走到小康眼前揮手，當時狀況很驚險，我也很緊張不知道會發生什麼事，但小康是非常淡定，兩人最後也適可而止離開。」

「何處」共拍了7天，和法國知名的龐畢度中心合作，由於有龐畢度介入讓他拍起來有點焦慮，有一個畫面原本希望用一張白紙出現在龐畢度中心上，沒想到才放到廣場上就被風吹爛，且效果有點出入，最後只好放棄，改放在內部。再加上許多畫面都會拍到藝術品，牽涉到版權問題，起出拍攝了藝術家米羅的作品，但詢問過後費用太高，作罷整段剪掉，問及價錢？他說：「有到好幾萬歐元，只要拍到一幅畫就要那麼多錢。」

蔡明亮表示李康生在「何處」的姿態最好，他也希望「行者」系列可以持續拍下去，「在我80歲還活著的話，小康還活著我想看他們怎麼演戲。」而上月底李康生在美國被滾水燙傷，整個手臂脫皮，問及復原狀況？蔡明亮透露狀況已經好多了，不過還是得每天換藥。同時也透露李康生新戲在國外剛殺青，預計後天會回台。