「捍衛戰士3」最好能解釋這件事？獨行俠故事還缺一角

歐美娛樂媒體建議「捍衛戰士」第3集解釋首集男女主角戀情破局的原因。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯 隔了36年才推出「捍衛戰士」續集「捍衛戰士：獨行俠」，而全球累積將近15億美元的亮麗票房，讓各方預期下一集的上映恐怕不會讓觀眾再等那麼久，不過湯姆克魯斯扮演的「獨行俠」彼得，看似在「捍衛戰士：獨行俠」結局已經有圓滿的結果，不僅戀情穩定，也和昔日夥伴的兒子化解心結，那第3集還能演些什麼嗎？

歐美娛樂網站「Screen Rant」提出一個觀點，認為「捍衛戰士：獨行俠」有一件事情沒有解決，美中不足，那就是彼得如何和首集中的教官愛人查莉感情走不下去，才會在續集裡和結識查莉之前的另一舊愛潘妮再續前緣？在續集的情節裡，彼得完全沒有提到查莉，彷彿這段感情並不存在，扮演查莉的凱莉麥姬麗絲因為外表明顯的老去，和保養依舊得宜的湯姆克魯斯已經不太配，在續集拍攝時也從來沒被接洽回歸，倘若第3集終於要來解釋查莉和彼得戀情破局的理由，是否要再請回凱莉？