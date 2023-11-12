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「捍衛戰士3」最好能解釋這件事？獨行俠故事還缺一角

記者蘇詠智／即時報導
歐美娛樂媒體建議「捍衛戰士」第3集解釋首集男女主角戀情破局的原因。圖／摘自IMDb
歐美娛樂媒體建議「捍衛戰士」第3集解釋首集男女主角戀情破局的原因。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯隔了36年才推出「捍衛戰士」續集「捍衛戰士：獨行俠」，而全球累積將近15億美元的亮麗票房，讓各方預期下一集的上映恐怕不會讓觀眾再等那麼久，不過湯姆克魯斯扮演的「獨行俠」彼得，看似在「捍衛戰士：獨行俠」結局已經有圓滿的結果，不僅戀情穩定，也和昔日夥伴的兒子化解心結，那第3集還能演些什麼嗎？

歐美娛樂網站「Screen Rant」提出一個觀點，認為「捍衛戰士：獨行俠」有一件事情沒有解決，美中不足，那就是彼得如何和首集中的教官愛人查莉感情走不下去，才會在續集裡和結識查莉之前的另一舊愛潘妮再續前緣？在續集的情節裡，彼得完全沒有提到查莉，彷彿這段感情並不存在，扮演查莉的凱莉麥姬麗絲因為外表明顯的老去，和保養依舊得宜的湯姆克魯斯已經不太配，在續集拍攝時也從來沒被接洽回歸，倘若第3集終於要來解釋查莉和彼得戀情破局的理由，是否要再請回凱莉？

「Screen Rant」專文作家的看法是，查莉與彼得的關係，也是他人生中頗重要的一部分，透過查莉可以呈現出彼得性格或是遭遇裡面始終不為觀眾所知的一部分，能夠把這件戀情做個結束，彼得在「捍衛戰士」系列的故事才能圓滿地畫下句點，否則始終感覺像是少了些什麼。不知道影迷們是否也贊同？

珍妮佛康納莉的角色雖被設定是「捍衛戰士」男主角在碰到女主角前的舊愛，卻直到續集才...
珍妮佛康納莉的角色雖被設定是「捍衛戰士」男主角在碰到女主角前的舊愛，卻直到續集才正式登場。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯

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