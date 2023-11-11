暌違6年回歸舞台… 蕭亞軒被爆假唱 網：不該急著復出

蕭亞軒登上「雙十一晚會」，被網友發現假唱。(取材自微博)

台灣流行樂壇天后蕭亞軒闊別歌壇6年，10日晚間登上大陸「雙十一晚會」開唱，被視為是回歸首唱，但她狀況不如預期，不只站立困難，被網友發現對嘴假唱，其中有一首歌甚至是靠粉絲互動完成。

香港 01報導，蕭亞軒久違回歸舞台，令不少人充滿期待，一登場的她氣勢十足，站在舞台中央大聲表示：「Elva is back」。她一開始演唱「因為你」，有耳尖網友直指是假唱，整首歌只有在唱英文Rap時，才開麥克風真唱，而且只唱最後一個英文歌詞而已。

隨後，蕭亞軒演唱「下一次戀愛」，邊唱邊跳的她，亦被指假唱明顯，因為對嘴似乎跟不上音樂節奏，在唱最後一句「把我的心再打開」時，她比音樂快一步唱「開」字，但完全沒有聲音。而到第三首「最熟悉的陌生人」時，雖然全程打開麥克風，但她只演唱了四句完整歌詞而已，其他時候都地出麥克風讓全場大合唱。

最後一首歌「愛沒有錯」，網友亦稱聽得出是假唱。

不少網友對於她是次回歸舞台表演都大失所望，紛紛留言表示，「全程假唱」、「沒唱幾個字」、「敗好感」等，建議她好好養好身體才全面復出。但也有粉絲選擇相信她，認為只是音樂比較大聲而已，並不是假唱。

此外，蕭亞軒亦被發現在台上站立困難，據悉，她9月才完成第三次髖關節 手術。