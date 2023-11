Coldplay高規格台灣開唱 首日吸5萬粉 主唱秀中文

Coldplay台灣開唱。圖/Live Nation提供

Coldplay酷玩樂團,在11及12號連續兩天,帶著世界巡迴「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」正式於高雄世運主場館震撼開唱,也是闊別6年再度登台演出,主唱Chris Martin興奮飆中文說「多謝,謝謝!每個人我都看到了,我們愛你,歡迎大家到來,也謝謝你們讓我們來到高雄首度演出,我們非常感激,你們看起來超級棒!」讓全場5萬粉絲High翻。

這次Coldplay首登港都行頭全新升級工程相當浩大,出動3架貨機,加上10個40呎貨櫃,大陣仗多達200位工作人員,原汁原味呈現屬於Coldplay的滿滿能量。

「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」根據告示牌報導統計至今票房已輕鬆超越6億美金,不光是票房破紀錄,還邀請大家一同節能減碳 及環境永續,從運送旅行途中盡可能使用再生燃料能源,到演唱會場地特設能量互動裝置,包括動力單車和動能地板為演出電力貢獻一己之力,到粉絲手上所戴LED手環用植物性原料所製,Coldplay不僅是用音樂創作傳遞愛,也透過歌曲及樂團精神傳遞對於地球的愛並以身作則提倡環保的重要性。

今晚在暖場嘉賓告五人誠意滿滿替現場點燃氣氛,精心設計的世界巡迴「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」分為Act .i. PLANETS、Act .ii. MOONS、Act .iii. STARS、Act .iv. HOME四大橋段,從開場動畫仿佛帶著大家一同飛進屬於Coldplay的星際漫遊之中,緊接著不能少的金曲「Higher Power」、大氣球 與紙花滿天飛的「Adventure of a Lifetime」瞬間一秒穿梭在繽紛多變的世界中、坐地感性演唱的「Paradise」,還有一連串欲罷不能的EDM組曲連發,外星人潮流面具「Something Just Like This」、「Hymn for the Weekend」、BTS 成員影像助陣「My Universe」。

唱到「A Sky Full of Star」主唱Chris Martin說「放下手機,我要你們好好享受,好好跳起來」配合手上的LED手環發亮,全場手環發出白色光芒引起一片驚呼,彷彿身處銀河舞廳般浪漫,演唱「Fix You」表達真摯之情「高雄,相信人類是善良的,還有愛的力量,你們一定要把愛傳下去。」逼哭不少觀眾。