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「捍衛戰士：獨行俠」釀血案？警察竟想對爆雷同事開槍

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」差點在澳洲引發警員對同事開槍的血案。圖／摘自IMDb
「捍衛戰士：獨行俠」差點在澳洲引發警員對同事開槍的血案。圖／摘自IMDb

現代觀眾對於看電影的要求愈來愈高，一不小心就差點闖下大禍。過去觀眾進戲院前都會拿到一張劇情說明書，等於提前得知大致內容，但新世紀的影迷有不少人視「被爆雷」為大忌，缺乏容忍的雅量，衝動之下就可能造成遺憾。

近日媒體報導，澳洲才剛審理完一件案子，是某警察聽到比自己年紀、資歷都要輕的同事，表示要在他面前先揭露「捍衛戰士：獨行俠」的結局，於是笑了一笑，一旁另一位同事離開現場後，他突然拿出手槍邊罵髒話邊威脅要搶先爆出情節的那位員警同事，指著對方，放話會開槍，接著手在機匣上停留了5秒，雖然沒有扣住扳機，並無擊發的危險，還是差一點點就會失控傷人。他事後也認罪，表示相當後悔，其實最剛開始不過是很蠢的想開個玩笑，並沒有真的要傷人的意思。

「捍衛戰士：獨行俠」去年在全球各地大賣座，也是觀眾討論的話題焦點。圖／摘自IMD...
「捍衛戰士：獨行俠」去年在全球各地大賣座，也是觀眾討論的話題焦點。圖／摘自IMDb

而因為爆雷一時爽，差點變成槍下冤魂的這位較年輕的警員，此後完全失去對警方同僚的信任，已經離開警隊，也陷入憂鬱的情緒中。威脅要開槍的警察，除了接到兩年的社區矯正令，還被判100小時社區服務，更留下案底。在社區矯正令的兩年效期內，他不得犯下其他罪行，且法庭要求他去法院報到，他也必須遵守，可以說為了個玩笑也付出很大的代價。

不管如何，為了提前揭露電影的劇情，都不值得鬧出人命或是傷害他人，可惜就是有很多人不懂電影不過是電影，好片不管情節再怎麼被提前公開，都還是值得欣賞、不會影響它的價值，唯一不能被破哏的大都是內容空洞、除了精心轉折外其他一塌糊塗的蹩腳影片，根本不看也罷。

澳洲

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