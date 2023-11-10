金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

今年憑藉「媽的多重宇宙 」奪下奧斯卡 影后的楊紫瓊 ，才獲讚「華人之光」，但她日前在社媒平台開心宣布獲邀擔任法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）全球品牌大使，未料卻遭到網友抨擊，直言對她很失望；「請看看他們對兒童做的行銷手段」、「奧斯卡影后代言爭議品牌」。

楊紫瓊宣布自己擔任品牌大使，沒有失言也並沒有放錯照片，但是留言區除了粉絲祝福，更多的是爭議言論，表明對楊紫瓊感到失望；綜合媒體報導，網友紛紛指責她不該支持剝削兒童品牌，還表示對她感到極其失望，「我愛你，可是巴黎世家不是對的選擇」、「這是剝削兒童品牌，對你感到失望」、「請看看他們對兒童做的行銷手段」。

巴黎世家去年聖誕節的兩張海報，讓許多網友表示不適；照片中小女孩抱著手腳都有皮革手環、穿著漁網裝的毛絨熊包包，被質疑有性化兒童、剝削兒童與BDSM的元素存在，充滿色情暗示。

面對外界強烈抨擊，巴黎世家創意總監Demna Gvasalia發表聲明道歉，表示「我們強烈譴責虐待兒童的行為」，該產品火速全面下架。因此這次楊紫瓊擔任品牌巴黎世家全球品牌大使，才會引來許多粉絲、網友的砲轟。