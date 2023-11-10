趙露思25歲生日開唱「第一天」…粉絲忍不住看笑了

趙露思生日會以蝴蝶美人造型演唱回饋粉絲。（取材自微博）

以青春戀愛劇「偷偷藏不住」、「長歌行」等受到觀眾喜愛的中國女星趙露思，25歲生日獲義大利 精品凡賽斯（VERSACE）邀請出任全球品牌大使，對她來說不只是一種時尚 地位的肯定，更是一個美好的生日禮物。

趙露思2017年出道，扮相宜古宜今，主演過電視劇包括古裝武俠劇「且試天下」、古裝傳奇劇「星漢燦爛」及青春愛情劇「偷偷藏不住」等；其中「偷偷藏不住」居2023年NETFLIX華語劇集熱播排行榜，她的表現吸粉無數，已經成為陸劇小花一姊。

日前趙露思在成都開生日會回饋粉絲，不售票，但線上網友必須付費才能收看；她精心準備多次換裝，以蝴蝶美人造型唱孫燕姿名曲「第一天」，蹦蹦跳跳看得出心情超嗨。不過唱歌畢竟不是她的專業，明顯走調讓網友都聽笑了。

有網友說，線上觀看須付30元人民幣，還有升級大禮包賣50元人民幣才能看生日會，趙露思唱歌前還是應該先練練；粉絲幫忙緩頰說，反正生日會主要是面向歌迷，唱功就不要太計較。

趙露思生日會另一個受關注焦點，是新戲「珠簾玉幕」搭檔劉宇寧送來慶生花籃。之前爆出兩人合作時，趙露思的粉絲很不滿意，嫌他離過婚，怕他會拿她炒CP，劉宇寧還開直播澄清，說自己接這戲是救場。