瓊瑤親曝林青霞「窗外」解禁主因：當時被逼到想自殺

林青霞的出道作「窗外」紀錄她17歲時青春的樣貌。圖：金馬執委會提供

獲得今年金馬獎終身成就獎的林青霞第一部電影「窗外」在金馬影展 上終於解禁 ，觀眾得以看到林青霞17歲時清純面貌，也看到瓊瑤第一部創作小說登上銀幕。

事實上當年瓊瑤為了保全母親打了三年官司，阻止在台灣上映，這回瓊瑤首肯來自於林青霞請託，瓊瑤在接受專訪時表示：「我為了這部電影不知道哭了多少次，當時被逼到想自殺，但如今父母過世，覺得人生也應該沒有甚麼仇恨了。」

「窗外」當年首度被翻拍成黑白電影，片子上映之後，因半自傳色彩將母親形容成反派，引發瓊瑤母親極度不滿，費了好大功夫才修復情感。沒想到1973年宋存壽導演再度把瓊瑤的成名作「窗外」再次搬上銀幕，並由新人林青霞主演，瓊瑤不願意母女關係節外生枝，於是訴諸法律與導演對簿公堂，最終瓊瑤獲勝，她雖勉強同意影片拍攝，但禁止影片在臺灣上映。

這部電影對瓊瑤來說是「錐心之痛」，她說之前林青就曾希望同意「窗外」重映，但是她始終沒有鬆口，直到去年，林青霞把修復版電影從手機上傳了給瓊瑤看，她才終於同意讓這部電影重映。瓊瑤說她在「還珠格格」一書裡寫過一句金句：「饒恕，是世間最大的美德！」也是給這部電影最後的結論。

其實今年85歲的瓊瑤總共出版71部小說，金句超多，「窗外」是她第一本創作，原本寫完「雪花飄落之前」，瓊瑤沒有計畫再寫書，但她因緣際會認識了馬來西亞的讀者粉絲孟瑞，對方初中時讀瓊瑤小說，就會記下裡面的金句。他將過去寫下的瓊瑤小說金句寄給瓊瑤後，讓瓊瑤大獲感動，想起網路上有很多她的「金句」，都是取自戲劇，但最後都被人惡搞且錯誤叢生。她一時感慨，邀請對方可以試著將作品金句都挑出來。