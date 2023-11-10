柴克艾福隆「變臉」震驚粉絲：整成像史瑞克裡的大反派

柴克艾福隆曾是影迷心目中的王子型英俊小生。（路透）

曾經因為「歌舞青春」系列成為全球無數少女夢中情人的柴克艾福隆，一直被認為長相有如童話故事中的王子，然而他畢竟也已經36歲，不再是俊俏小鮮肉，這兩年除了力求在戲路上有所突破外，外表似乎也跟過去有明顯的不同，常被懷疑是「進廠維修」後的結果。

近日他因為新片「The Iron Claw」接受「娛樂周刊」的訪問，粉絲看完驚呼：「他的臉到底怎麼了？都認不太出來。」更有人毒舌道：「他的下顎看來方方正正的程度，簡直跟『史瑞克』的法克大人有拚。」

柴克艾福隆最近的訪問片段，讓網友看了感慨萬千，覺得除了合理老化的部分之外，其他的變動太大，不僅沒讓他抓住青春的腳步，還教人看了怕怕，尤其是下顎變得過於寬廣。有人直接抱怨：「他講話的時候，臉都不會動耶。」還有人說道：「他的臉現在變得…好大。」