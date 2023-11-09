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差21歲 瑞絲薇絲朋、凱文柯斯納被傳是最新緋聞情侶

記者蘇詠智／即時報導
多金又高知名度的凱文柯斯納，是好萊塢黃金單身漢之一。（路透資料照片）
多金又高知名度的凱文柯斯納，是好萊塢黃金單身漢之一。（路透資料照片）

分別是奧斯卡影后與最佳導演得主的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、凱文柯斯納（Kevin Costner），過去除了都是好萊塢大牌之外，幾乎不太有交集，今年兩人的婚姻先後破裂，也都恢復單身，終於有機會有更密切的接觸。澳洲「New Idea」雜誌稱他們兩個常會互相通電話與傳簡訊，表面上是要找個好的劇本來合作，其實就是彼此看對眼、藉機培養感情，因此這樣的「公務交流」每天都會來一下，網友也忍不住開始討論：「覺得凱文柯斯納與瑞絲薇絲朋速配嗎？」

根據「紐約郵報」八卦版報導，瑞絲薇絲朋的公關人員已經打槍這最新緋聞，表示：「這件事情完全是編造出來的，並非事實。」顯然都在好萊塢、也都單身，並不代表就一定會約會，演藝圈說大不大卻也並不很小，互相聽過對方的名號，也不見得生活上就會有交集。

倒是凱文柯斯納已經被八卦刊物列入「演藝圈黃金單身漢」的名單，目前正被視為行情好的搶手光棍，就算瑞絲薇絲朋目前並沒把他當成對象，應該也不至於寂寞太久，仍然可能有別的女性願意和他交往。

瑞絲薇絲朋今年再度恢復單身，也很快就傳出新的緋聞。（路透資料照片）
瑞絲薇絲朋今年再度恢復單身，也很快就傳出新的緋聞。（路透資料照片）

八卦 好萊塢 澳洲

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