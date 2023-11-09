演員工會罷工結束 「死侍3」再啟回歸明年暑假見

萊恩雷諾斯(左)找回多年好友休傑克曼演出「死侍3」精彩可期。(取材自Instagram)

長達118天的演員工會罷工 ，總算在9日正式落幕，眾多好萊塢 電影也立刻動工，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）一手打造的「死侍3」（Deadpool 3）在停工多日之後也再度火速再啟，雖然趕不及原定明年5月3日的上映檔期，不過萊恩雷諾斯已喊話明年夏天見，應當會延期至明年7月上檔，至於已經拍完的「美國隊長4」則會提前至5月的檔期。

此外，萊恩雷諾斯也在自己的推特貼出新角色「死侍狗」，讓人格外期待在最新一集的「死侍」是否會又有什麼樣的新花招，再加上日前宣布找回「金鋼狼」合體演出，由於兩人上次合作是在「X戰警：金鋼狼」，目前休傑克曼（Hugh Jackman）還沒在「死侍」系列出現過，也讓人好奇會有什麼樣的火花。