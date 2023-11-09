周渝民見「花澤類」老粉絲 林依晨看「流星花園」告白
台灣第60屆金馬影展今天（9日）盛大展開，林依晨、周渝民以及阮經天主演開幕片「車頂上的玄天上帝」出席活動，現場有許多從20年前就喜愛周渝民「流星花園」花澤類的粉絲，讓周渝民開心表示「很開心跟榮幸，我沒有特別建立溝通管道，竟有F4時期的老粉來，有看著彼此成長的感覺。」
周渝民說，自己已經走入家庭並有小孩，看到很多追星的粉絲也當上爸爸媽媽，開玩笑表示：「可能現在來的是小孩代替媽媽來追我。」
影片來源：YouTube 甲上娛樂
三人都算是元祖偶像劇男神、女神，周渝民和F4成員們言承旭、吳建豪、朱孝天合作的「流行花園」紅遍全亞洲，林依晨附和說，自己剛出道那時也是F4的粉絲，問到最喜歡誰，她提到最近先後與她合作的周渝民、言承旭，「當然是被花澤類吸引住，暴龍（言承旭）也很有魅力，少女應該無法選擇！」
周渝民則表示自己跟林依晨合作很多次，也說從MV「Make a Wish」之後又合作「追婚日記」等電影，認為她已經成為很成熟、完整的演員。
導演黃文英期待影迷口碑，更希望能夠感動觀眾，但也不諱言這是她從美術轉型導演的第一部電影，背負著不小的票房壓力，喊話觀眾在看完電影後，能夠願意分享推薦，也提到近期還沒見到監製恩師侯孝賢。唐美雲、林鉅飾演林依晨的父母親，唐美雲拍攝時適逢母親過世，飾演母親時心情很複雜，林鉅則飾演爸爸，他表示不能不接這部戲，因為如果拒絕，「侯導就會打給我，我很聽侯老大的話。」
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