周渝民見「花澤類」老粉絲 林依晨看「流星花園」告白

周渝民主演「車頂上的玄天上帝」被選為金馬開幕片。(記者李政龍／攝影)

台灣第60屆金馬影展 今天（9日）盛大展開，林依晨、周渝民以及阮經天主演開幕片「車頂上的玄天上帝」出席活動，現場有許多從20年前就喜愛周渝民「流星花園」花澤類的粉絲，讓周渝民開心表示「很開心跟榮幸，我沒有特別建立溝通管道，竟有F4時期的老粉來，有看著彼此成長的感覺。」

周渝民說，自己已經走入家庭並有小孩，看到很多追星的粉絲也當上爸爸媽媽，開玩笑表示：「可能現在來的是小孩代替媽媽來追我。」

影片來源：YouTube 甲上娛樂

三人都算是元祖偶像劇男神、女神，周渝民和F4成員們言承旭、吳建豪、朱孝天合作的「流行花園」紅遍全亞洲，林依晨附和說，自己剛出道那時也是F4的粉絲，問到最喜歡誰，她提到最近先後與她合作的周渝民、言承旭，「當然是被花澤類吸引住，暴龍（言承旭）也很有魅力，少女應該無法選擇！」

林依晨為主演「車頂上的玄天上帝」出席金馬影展開幕活動。(記者李政龍／攝影)

周渝民則表示自己跟林依晨合作很多次，也說從MV「Make a Wish」之後又合作「追婚日記」等電影，認為她已經成為很成熟、完整的演員。

阮經天（左起）、周渝民、導演黃文英、林依晨、唐美雲以及林鉅合作的電影「車頂上的玄天上帝」被選為開幕片，出席金馬開幕式。（記者李政龍／攝影）