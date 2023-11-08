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「甄嬛傳」皇帝離婚？陳建斌被爆有私生子 蔣勤勤親上火線

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「甄嬛傳」皇帝離婚了？陳建斌被爆有私生子 蔣勤勤親上火線…

娛樂新聞組／即時報導
陳建斌和蔣勤勤被傳離婚了，兩人出面駁斥。(取材自微博)
陳建斌和蔣勤勤被傳離婚了，兩人出面駁斥。(取材自微博)

在「後宮甄嬛傳」中扮演皇帝打開知名度的陳建斌，2006年和女星蔣勤勤結婚，兩人是圈內出名的模範夫妻檔。近日，網上瘋傳陳建斌和蔣勤勤離婚了，還說陳建斌的小三為他生了私生子。針對流言，夫妻倆發出駁斥聲明。

11月8日是24日節氣中的立冬，陳建斌在個人社交平台曬出一盤餃子搭配兩個油碟的照片闢謠，還配文，「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬！ 」

隨後，蔣勤勤也轉發博文，並寫道，「最近看到一些謠言，而且越傳越離譜，公司也想讓我們跟大家說明一下：我和陳老師好好的，沒離婚！陳老師也沒有所謂的『私生子』！今天立冬，大家別吃假瓜了，多吃點餃子吧氣溫下降，大家要注意保暖哦！（多多關注我們的新電影哦）」。

據悉，陳建斌和蔣勤勤結婚17年，婚後第二年兒子出生，現在已經16歲，後來參加綜藝「幸福三重奏」懷上二胎，二兒子估計現在已經5歲了。

網上瘋傳，陳建斌與蔣勤勤其實早已經離婚，並與小三雙宿雙飛，還一起生了個娃娃，小三要上位。對此，不僅當事人跳出來否認，也有網友表示，陳建斌與蔣勤勤行事低調，基本上很少上熱搜，現在為了宣傳電影，也是豁出去了。

其實，早在10月底，知名狗仔「攝影劉大錘」就爆料有一線已婚男星在同劇女演員家過夜，兩人相差20歲，而男星的演技有目共睹，當時網友們就猜測是該男星是陳建斌。只是，當時恰巧碰上中國前總理李克強過世，微博禁娛，於是未再進一步爆料。

餃子 李克強 微博

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