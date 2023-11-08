68歲陳美鳳分享凍齡秘訣 不吃這兩物每日必做兩個動作

陳美鳳今到高雄出席醫美代言活動。記者吳慧芬／攝影

68歲的美魔女藝人陳美鳳今到高雄參加代言活動，並分享凍齡的祕訣，指自己不吃吃甜食與醃漬 品，每日必做靠牆深蹲與抬腿的動作，「只要身形不要變太多」，任何衣服能駕馭，她並指每8個月至1年會做醫美，她指了眼尾，說「最近就到了進廠保養的時間」。

陳美鳳今穿著一身白色短裙套裝，到高雄參加代言的醫美活動，她說，有些明星不愛讓人得知有做醫美，但她覺得無妨，年輕那麼努力，年紀到了就要犒賞自己，藉由最新科技，幫助自己達到最好的狀態。

談及68歲的她，為何還能維持美麗？陳美鳳說，自己決不吃兩種食物，一是甜食、二是醃漬品，炸的或味道重的食物，例如臭豆腐則是少吃，對她而言，能吃碗白飯加滷肉，是超幸福的事，但只要吃多一點，她會泡澡與走路，讓自己多活動。

陳美鳳說，只要身形不要變太多，任何衣服能駕馭，所以她一定不讓自己的背變得太厚，她每日必做深蹲與抬腿的簡易運動，為免傷膝蓋，她深蹲時會背靠著牆，單腳抬腿時，另一側的手會扶著椅子，每天都做，絕不偷懶。

在接受記者聯訪時，陳美鳳邊說邊笑，眼尾卻都沒擠出紋路，她說，不怕別人知道，她每8個月至1年，就會進廠維修，也就是做醫美，她指了左邊眼尾說，現在就到了要進廠的時間。