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林熙蕾真實身材曝光 林心如被電「心臟狂抖一下」

記者陳慧貞／即時報導
林心如（左）與林熙蕾單元「你心裡的鬼」中詮釋女女戀。記者李政龍／攝影
林心如（左）與林熙蕾單元「你心裡的鬼」中詮釋女女戀。記者李政龍／攝影

林心如、林熙蕾演出Netflix愛情都會影集「此時此刻」單元「你心裡的鬼」，劇中有段女女戀，2 人私下交情超過20年，第一次搭檔演戲有種「既熟悉又陌生」感，林心如表示，一幕重回主播台時林熙蕾帶著甜甜圈探班，「看她進來，我的心臟竟狂抖一下，有心動的感覺。」

久未露面的林熙蕾身穿一襲深V褲裝，身材依然窈窕凍齡，她自成為人妻、人母後，為家庭放棄演藝事業，她坦言因為孩子的成長只在一瞬間，到了孩子17、18歲就會有自己的生活，因此希望陪伴孩子長大，直到看到這次劇本，因為太喜歡角色設定，加上和好姐妹一起演戲，讓她決定接演。而看到小S的激情戲，林熙蕾相當羨慕，因過去自己也拍過類似作品，很希望能再度嘗試，「想要比較看看。」

林心如在「模仿犯」中扮演主播，在「此時此刻」劇中再度「重操舊業」，她很快進入狀況，但提起戲裡有打羽球戲，當場被修杰楷調侃她在外景節目中打羽球打到鏡頭的糗事，林心如一下子被勾起回憶，「對齁，不過這次我們可是羽球校隊，有特別去練過，不能漏氣。」

「此時此刻」是一部發生在台北的愛情故事選集，描述在疫情底下，發生在人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事，11月10日全球Netflix上線。

林心如（右）與林熙蕾單元「你心裡的鬼」中詮釋女女戀。記者李政龍／攝影
林心如（右）與林熙蕾單元「你心裡的鬼」中詮釋女女戀。記者李政龍／攝影

林心如 羽球 Netflix

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