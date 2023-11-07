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大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆

記者黃保慧／即時報導
吳宇森好萊塢新作「無聲夜」12月1日上映。圖／車庫提供
吳宇森好萊塢新作「無聲夜」12月1日上映。圖／車庫提供

名導吳宇森最新力作「無聲夜」由「自殺突擊隊：集結」男星喬爾金納曼領銜主演。這部片是吳宇森暌違20年再度執導的好萊塢電影，火爆刺激的動作場面沒缺少。在拍攝過程中，一共撞毀了18輛車，使用警方真正會使用的槍枝，觀眾在大銀幕上看到的爆炸、火光、煙霧，也都是在現場直接製造出來，不是電腦動畫的動作片能比擬。

吳宇森表示，「無聲夜」裡他最喜歡的動作戲，是喬爾金納曼和壞人在車庫裡打鬥的那場，「基本上那是來真的」，並強調「難以用言語形容」。

吳宇森也是許多好萊塢大導演的偶像，名導昆汀塔倫提諾就是其中之一。吳宇森當初剛到好萊塢時，發展並沒有那麼順遂，昆汀塔倫提諾透露，早年有一次他跟某片廠主管開會，對方談到吳宇森的首部好萊塢電影「終極標靶」，表示這部片的內容「太超過了」，並訕笑道：「他拍動作片沒問題吧？」當時年輕氣盛的昆汀塔倫提諾聞言，忍不住回嗆：「對，他當然可以拍動作片，就像米開朗基羅可以畫天花板一樣！」為了偶像怒嗆好萊塢大老闆，昆汀坦倫提諾不愧是吳宇森的頭號鐵粉！電影將於12月1日與全美同步上映。

喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供
喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供
喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供
喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供
喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供
喬爾金納曼在片中為被害死的兒子復仇。圖／車庫提供

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