大導演昆汀塔倫提諾的偶像 為吳宇森怒嗆好萊塢大老闆

吳宇森好萊塢新作「無聲夜」12月1日上映。圖／車庫提供

名導吳宇森最新力作「無聲夜」由「自殺突擊隊：集結」男星喬爾金納曼領銜主演。這部片是吳宇森暌違20年再度執導的好萊塢 電影，火爆刺激的動作場面沒缺少。在拍攝過程中，一共撞毀了18輛車，使用警方真正會使用的槍枝，觀眾在大銀幕上看到的爆炸、火光、煙霧，也都是在現場直接製造出來，不是電腦動畫的動作片能比擬。

吳宇森表示，「無聲夜」裡他最喜歡的動作戲，是喬爾金納曼和壞人在車庫裡打鬥的那場，「基本上那是來真的」，並強調「難以用言語形容」。