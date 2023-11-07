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連撞5大宮鬥哏 何潤東新戲慘淪「低配版甄嬛+如懿傳」

記者杜沛學／台北即時報導
何泓姍挑梁演出「歲歲青蓮」。圖／摘自微博
何泓姍挑梁演出「歲歲青蓮」。圖／摘自微博

中國廣電總局下令禁拍勾心鬥角的宮鬥劇，「後宮甄嬛傳」、「如懿傳」、「延禧攻略」後再無宮鬥爽劇可追，不過近來何潤東、何泓姍主演的「歲歲青蓮」開播，類宮鬥的宅鬥戲碼讓觀眾彷彿看到了「甄嬛傳」與「如懿傳」的影子，但卻被虧「混合低配版」，「打怪」程度根本僅是「幼兒園級別」。

「歲」劇中，何潤東為王爺（張晨光飾）的第三子，兄弟間爭奪世子之位明爭暗鬥。女主角何泓姍飾演的「青蓮」撞臉先王妃，受到王爺注意，這點與「甄嬛傳」中甄嬛（孫儷飾）神似已故的純元皇后設定不謀而合。此外，「青蓮」取名也與「如懿傳」中周迅角色最一開始的名字「青櫻」很相似。

其他角色中，也有「甄嬛傳」經典角色華妃、溫太醫等人的影子，黃聖依飾演的「慕海瑤」囂張跋扈似華妃，黃宥明飾演的「呂北逸」與女主角青梅竹馬如溫太醫，讓網友直呼根本是「平替版（平價替代品）」。有趣的是，何泓姍就是以演出「如懿傳」中「白蕊姬」一角受矚目，黃宥明也在「如懿傳」中飾演乾隆身邊的太監「李玉」，因此演員臉孔頗有「如懿傳」既視感。

此外，「歲」劇中女主角一度流產後出府，也撞哏「甄嬛」曾出宮，後又霸氣回歸復仇。「歲」劇甚至也有「滴血驗親」戲碼，如同「甄嬛傳」中的名場面。何潤東在「歲」劇中也與「甄嬛傳」陳建斌、「如懿傳」霍建華一樣，小孩不是夭折就是滑胎，成「最悲慘父親」。

「歲」劇原名為「熹妃傳」，改編自解語網絡小說「清宮熹妃傳」，就與孫儷在「甄嬛傳」中後來受封的「熹貴妃」一樣，何潤東飾演的「賀連信」原型也是雍正帝。該劇於2019年6月開機，同年9月殺青，正值宮鬥劇在中國當局頗受撻伐與討論的時期，原本已官宣今年5月播出，後又因「技術原因」推遲，據悉刪減了約10集，才終於能在近期上架，導致許多反派角色因果報應不夠解恨，也是慘淪「低配」原因之一。

雖然「歲」劇被拿來與「甄嬛傳」、「如懿傳」相比，自是虧的比讚的多，但宮鬥戲迷已劇荒頗久，也不失當成過過乾癮的小菜，解悶看看。「歲」劇在台於WeTV上架，全劇共36集。

黃聖依在「歲歲青蓮」中飾演囂張跋扈的「慕海瑤」。圖／摘自微博
黃聖依在「歲歲青蓮」中飾演囂張跋扈的「慕海瑤」。圖／摘自微博
何潤東(右)與何泓姍主演的「歲歲青蓮」被改成宅鬥劇。圖／摘自微博
何潤東(右)與何泓姍主演的「歲歲青蓮」被改成宅鬥劇。圖／摘自微博
黃宥明飾演的「呂北逸」是女主角的青梅竹馬。圖／摘自微博
黃宥明飾演的「呂北逸」是女主角的青梅竹馬。圖／摘自微博
何潤東在「歲歲青蓮」中飾演王爺之子。圖／摘自微博
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