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演員罷工缺席宣傳「驚奇隊長2」 改派萌貓現身超吸睛

記者陳建嘉／即時報導
「驚奇隊長」首集要角「呆頭鵝」再度登場，卻換了其他貓來演。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長」首集要角「呆頭鵝」再度登場，卻換了其他貓來演。（圖：迪士尼提供）

漫威新片「驚奇隊長2」（The Marvels）即將上映，奈何受到演員工會罷工影響，3位女主角無緣現身宣傳，不過除了導演妮亞達科斯塔、製片瑪莉利瓦諾斯之外，最近更出奇招讓片中的萌貓們一起現身宣傳，在「驚奇隊長」中人氣指數暴衝破表的超萌外星佛萊肯貓貓呆頭鵝，這回在「驚奇隊長2」裡戲份更是大增，而且還率領一票佛萊肯幼幼貓咪大軍，來勢洶洶勢在萌翻大銀幕！除了身為橘貓的呆頭鵝，本集中還有各色各樣的貓咪，包括黑、白、藍、橘白和條紋相間和長短毛，就要抵擋不了喵星人魅力的貓奴觀眾招架不住！

馴貓師喬范恩透露第一天拍攝神刃太空站戲碼的幕後故事，10隻僅僅三個月大的幼貓們首度踏出居家生活，一起外拍上陣演出，卻出乎意料地全部展現專業「演技」，點到點走位全部完美到位，超萌模樣引來全體劇組圍觀。在故事設定中，佛萊肯貓是從蛋中孵化，道具部門於是做了超過60顆人工彩繪的彩蛋，英國短毛藍貓Boggle擔任破蛋而出的重責大任！

「驚奇隊長2」被譽為11月最受注目的大片。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」被譽為11月最受注目的大片。（圖：迪士尼提供）
除了首集要角「呆頭鵝」，還有牠的兄弟姊妹也一起加入拯救世界。（圖：迪士尼提供）
除了首集要角「呆頭鵝」，還有牠的兄弟姊妹也一起加入拯救世界。（圖：迪士尼提供）

在首集中僅為驚奇隊長得力跟班的呆頭鵝，本集更獲得編劇敘述牠跟在驚奇隊長身邊長達30年的背景故事，編劇艾莉莎克拉錫克說：「對於某些角色，呆頭鵝就像一家人，而且看牠加入決戰也十分有趣！」呆頭鵝實際上由兩隻貓「探戈」與「尼莫」一起飾演，尼莫擅長特技動作，探戈則專精擺怪表情，雙貓聯手文武雙全合作無間！影后布麗拉森熱愛貓咪卻會過敏，但她仍說：「佛萊肯貓咪大軍的主意很棒，只要有貓咪在片場上，就會令每個人心情大好，尤其是拍攝時數很長的時候。」

「驚奇隊長2」也比照近期漫威電影，以IMAX攝影機拍攝部分片段，令IMAX巨幕版本多出26%的1.90:1增幅畫面更有看頭，電影將於11月10日在美國院線上映。

「驚奇隊長2」演員缺席無法宣傳，改由貓上陣。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」演員缺席無法宣傳，改由貓上陣。（圖：迪士尼提供）

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