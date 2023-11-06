王大陸疑分手蔡卓宜 影帝張家輝爆猛料：那時候還說很愛她…

張家輝(右)在新片宣傳會脫口爆料，王大陸「女朋友不是同一個了」。(取材自微博)

台灣男星王大陸和蔡卓宜2022年底傳出戀情，感情穩定的他們，一起上過實境綜藝「公費戀愛」，甚至已經到了見家長的地步。但最近傳出兩人感情生變，王大陸疑似有新歡。日前在新片宣傳會上，影帝張家輝脫口爆料王大陸拍新片的過程中，「女朋友不是同一個了」，大砲式發言讓全場笑翻。

香港 01報導，由張家輝、阮經天、王大陸主演的電影「怒潮」正在舉行新片宣傳會，張家輝在現場時突然開玩笑提到，「怒潮」的拍攝時間太長了，久到「王大陸現在的女朋友都不是同一個了」。

此話一出，王大陸整個人慌了，張家輝不但沒停止爆料，還補刀說，「那個時候還說很愛她的」。嚇得王大陸一度摀嘴，打斷張家輝的話，並說「哥，有直播，你知道這件事情嗎？」隨後自己圓場表示「演員談戀愛很正常」。

整個過程讓不少網友給平時不多話的張家輝點讚，尤其是那句精闢的吐槽「那時候還說很愛她」，讓不少人笑翻。

值得一提的是，蔡卓宜當天更新一段巴黎旅行視頻，視頻中的蔡卓宜看起來一臉心事，她還配文「希望你被這個世界愛著，希望你笑了是真的快樂」，充滿悲傷語調。