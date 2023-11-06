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「太空」編劇想與馬斯克吃飯 顧問虧小布長太帥

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
班內迪維表示「太空使命」有望發展成像是「星艦迷航記」系列那樣歷史悠久的影集。圖／Apple TV+提供
班內迪維表示「太空使命」有望發展成像是「星艦迷航記」系列那樣歷史悠久的影集。圖／Apple TV+提供

科幻影集「太空使命」第4季即將開播，日前編劇麥特沃爾珀特、班內迪維接受本報訪問，最新一季繼續探討全球各國之間的太空競賽，全劇考據詳實，更請NASA太空人擔任顧問，近年美國2大首富馬斯克、貝佐斯都在打造太空船前進宇宙，他們是否有請教幕後團隊？麥特立刻否認，但很想與他們約吃晚餐。

麥特笑說自己的電話、電子郵件信箱從未收到任何富豪向他們詢問，到底該如何上太空，「我其實不知道我們在NASA太空總署或是其他想上太空的有錢人，是否有看我們的節目，不過我們收到很多粉絲的熱情回饋」，至於近年積極上太空的馬斯克、貝佐斯則從未聯繫過他們，「但我們很願意跟他們見面、吃晚餐，甚至想請他們客串」。

由於影集編劇群多達16人，主要編劇麥特沃爾珀特、班內迪維是否該如何與眾人達成共識？班一開始笑說：「我們會打架，而且通常都是我贏。」隨後表示所有人很常開會討論，就是為了把故事說到最好，當然會發生爭執，但都能幫助這部劇更好，而他們挑戰每一季的時間點跨度長達10年，曾演過「機器戰警」的4季男主角喬爾金納曼再度上陣演太空人，而他所飾演的角色艾德華，年紀比首季大了快40歲，「但他表現越來越好，我們真的很開心能與他合作」。

NASA前太空人加勒特賴斯曼4度擔綱「太空使命」顧問，並在劇中客串演出，他稱讚該劇對於不同年代的太空船、科技服裝的細節都要求得非常仔細，對於登上太空的流程也非常講究，「我只能說非常精確，完全就是我待過的環境」，至於被問與現實生活中最大的差異，他立刻大笑說「太空使命」的太空人們都長得又帥又美，也說上次與布萊德彼特合作科幻電影「星際救援」，他就曾與布萊德抱怨，「都是好萊塢影劇害的，大家都以為太空人都長得像你、喬爾金納曼還有喬治克隆尼那樣高大帥氣，他們看到我的時候一定都很失望吧」，幽默口吻逗得全場哈哈大笑。「太空使命」第4季將於11月10日Apple TV+全球上線。

NASA前太空人加勒特賴斯曼擔綱「太空使命」系列，也有劇裡面客串演出。圖／App...
NASA前太空人加勒特賴斯曼擔綱「太空使命」系列，也有劇裡面客串演出。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季男主角喬爾金納曼特地化老妝演出。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季男主角喬爾金納曼特地化老妝演出。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季同樣擁有廣闊、壯觀的太空場景。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季同樣擁有廣闊、壯觀的太空場景。圖／Apple TV+提供
編劇麥特沃爾珀特搞笑抱怨馬斯克、貝佐斯從未打電話給他。圖／Apple TV+提供
編劇麥特沃爾珀特搞笑抱怨馬斯克、貝佐斯從未打電話給他。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季繼續讓全世界展開太空競賽。圖／Apple TV+提供
「太空使命」第4季繼續讓全世界展開太空競賽。圖／Apple TV+提供

太空人 NASA 貝佐斯

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