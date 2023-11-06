金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

金佩姍非常喜歡打扮。記者沈昱嘉／攝影

「金八點」金佩姍縱橫樂壇38年，除了名下5棟豪宅，她更是名牌愛好者，從香奈兒衣服、耳環到愛馬仕包包都收藏，甚至喜歡愛馬仕某包款，一口氣包了8個顏色，她笑說都背愛馬仕上菜市場，放魚放肉都不嫌腥，「容量很大可以放很多菜耶，而且大家都叫我女皇，還會送蔥。」

她12月將在台中開唱，其實生活早已不缺錢，主要目的是想見歌迷。金佩姍這次出來宣傳全身行頭都是香奈兒，自嘲衣櫃完全被衣服和包包塞爆，「結緣（指購物）很快樂呀，可是我怕先生瞪，都偷偷買，最近他從中國回來有問我『可不可以收斂一下』。」她嬌嗔：「我很久沒有敗家了。」問上一次是什麼時候，她答「上個星期」，令人噴飯。

會戀上名牌，是20年前作秀時在後台看到羅霈穎背香奈兒，金佩珊擋不住誘惑也跟著買，當時一個包包才5萬，同樣款式如今已翻了4、5倍，她依舊保存得很好。不只行頭，家裡的毛巾也配了2套香奈兒、1套愛馬仕。這麼多名牌中，金佩珊最珍惜的是老公在她生日時送的一條K金項鍊，「我感動到哭，都捨不得戴。」