不朽歌后厭食症去世爆內幕 吞90顆瀉藥剩30多公斤

「木匠兄妹」曾在1970年代紅極一時。圖/摘自Amazon

1970年代曾紅極一時的「木匠兄妹」(Carpenters,也譯卡朋特樂隊),擔任主唱的妹妹凱倫那溫暖又甜美的歌聲到現在仍令聽眾著迷,他們的經典名曲包括「(They Long to Be) Close to You」、「Top of the World」以及在美國告示牌排行榜最高只衝到亞軍卻最為台灣聽眾熟知的「Yesterday Once More」等,凱倫在32歲時由於厭食症所引發的吐根鹼心臟中毒而逝,最近關於她的新書推出,揭露她去世前不少驚人內幕。

(影片來源:YouTube)

凱倫與哥哥李察搭檔以「木匠兄妹」的團名在1970年代美國樂壇寫下傲人佳績,廣大的樂迷之中甚至還有當時的總統尼克森,可見他們的聲勢簡直如日中天。不過凱倫已經被厭食症所苦,本來是害怕發胖,在吃完大餐以後就會逼自己吞瀉藥或是催吐劑,迫使剛攝取的食物很快就從身體排出,久而久之,不管器官的健康或是心態上的發展都受到影響。

新書中揭露凱倫生前是有心要把自己神經性厭食症給治好,為此還住進一個月要價6000美元的紐約飯店,接受看診一次收費100美元的名醫,醫師才發現她那時可以為了催吐,一次吞掉90顆以上的瀉藥,此外一天要吃10片的左旋甲狀腺素藥物,這種藥能夠刺激代謝變得更快。醫生簡直被她嚇到,尤其左旋甲狀腺素的藥物如果過量、併發症 可能造成昏迷或是心臟病 發。她的體重要一度掉到只剩34公斤,明顯的過瘦。

在醫生開始對她展開治療後,她有一度體重增至45公斤,變得更健康,她也以為厭食症已被治好,還想再規畫之後的演藝事業,