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不朽歌后厭食症去世爆內幕 吞90顆瀉藥剩30多公斤

記者蘇詠智／即時報導
「木匠兄妹」曾在1970年代紅極一時。圖／摘自Amazon
「木匠兄妹」曾在1970年代紅極一時。圖／摘自Amazon

1970年代曾紅極一時的「木匠兄妹」(Carpenters，也譯卡朋特樂隊)，擔任主唱的妹妹凱倫那溫暖又甜美的歌聲到現在仍令聽眾著迷，他們的經典名曲包括「(They Long to Be) Close to You」、「Top of the World」以及在美國告示牌排行榜最高只衝到亞軍卻最為台灣聽眾熟知的「Yesterday Once More」等，凱倫在32歲時由於厭食症所引發的吐根鹼心臟中毒而逝，最近關於她的新書推出，揭露她去世前不少驚人內幕。

（影片來源：YouTube）

凱倫與哥哥李察搭檔以「木匠兄妹」的團名在1970年代美國樂壇寫下傲人佳績，廣大的樂迷之中甚至還有當時的總統尼克森，可見他們的聲勢簡直如日中天。不過凱倫已經被厭食症所苦，本來是害怕發胖，在吃完大餐以後就會逼自己吞瀉藥或是催吐劑，迫使剛攝取的食物很快就從身體排出，久而久之，不管器官的健康或是心態上的發展都受到影響。

新書中揭露凱倫生前是有心要把自己神經性厭食症給治好，為此還住進一個月要價6000美元的紐約飯店，接受看診一次收費100美元的名醫，醫師才發現她那時可以為了催吐，一次吞掉90顆以上的瀉藥，此外一天要吃10片的左旋甲狀腺素藥物，這種藥能夠刺激代謝變得更快。醫生簡直被她嚇到，尤其左旋甲狀腺素的藥物如果過量、併發症可能造成昏迷或是心臟病發。她的體重要一度掉到只剩34公斤，明顯的過瘦。

在醫生開始對她展開治療後，她有一度體重增至45公斤，變得更健康，她也以為厭食症已被治好，還想再規畫之後的演藝事業，

心臟病 併發症

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