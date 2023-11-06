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遭老人從天而降壓傷6個月 辛曉琪露面承諾不退休

記者林士傑／即時報導
辛曉琪開心宣布「療傷那天後」Legacy演唱會加開1場。圖／寬宏藝術提供
辛曉琪開心宣布「療傷那天後」Legacy演唱會加開1場。圖／寬宏藝術提供

辛曉琪將於明年春節前1周，連辦2場「療傷那天後」Legacy演唱會，票房創下佳績，6日辦記者會宣布加場，她害羞稱因為自己的歌不太好唱，雖有運動習慣，仍需加強體力。面對粉絲頻在社群喊話一直唱下去，她提到跟歌迷的感情非常緊密，「知道很多人都很擔心，所以會替他們著想，不能輕言退休。」

除了怕她不唱，粉絲也常透過社群跟她分享情感問題，有回遇到面臨離婚的粉絲，辛曉琪說：「因為他們之間還有牽扯到彼此的家庭，我一步一步地抽絲剝繭去分享，現在他們還滿和樂的，我很感恩。」談及現今感情狀況，她說有很好的知己，而由於詐騙層出不窮，自己不會嘗試網路交友。

這回是初次舉辦小型的近距離演出，她的興奮之情溢於言表，安排歌單也不馬虎，「歌真的很多，原本挑了29首，有些會變成組曲形式。」且3場會進行微調，等於場場都有小彩蛋。61歲的她駐顏有術，還有一雙招牌美腿，預告造型雖以舒服風格為主，但美腿不會藏私，令人期待。

平常若沒演出，她天天會走8千步，若有工作就減少至5千步，另外加入超慢跑、有氧操，只是她的身材數十年如一日苗條，竟也為體重感到苦惱，「過年時要陪親友，天天都有飯局，每次回台北就胖3公斤，臉立刻變圓的。」她呼籲：「想減肥千萬不能不吃，蛋白質跟水都要足量，而且運動一定要流汗。」

而她今年5月走在路上，突被從空中摔落下來的阿伯壓傷，柏油路上溫度極高導致左膝灼傷、挫傷，今穿短裙秀美腿，考量傷勢狀況不蓋傷疤。

61歲的辛曉琪駐顏有術，還有一雙招牌美腿。圖／寬宏藝術提供
61歲的辛曉琪駐顏有術，還有一雙招牌美腿。圖／寬宏藝術提供
辛曉琪的身材數十年如一日苗條。圖／寬宏藝術提供
辛曉琪的身材數十年如一日苗條。圖／寬宏藝術提供

退休 蛋白質 詐騙

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