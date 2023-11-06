南韓歌手GD接受警方傳喚 簡易藥檢呈陰性

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（美聯社）

南韓 歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，但他否認並主動配合警方調查，今天首次接受傳喚，大方的態度與衣著打扮反而更受矚目，簡易藥檢結果呈陰性。

GD今天下午前往仁川警察廳接受調查，下車時媒體問及是否吸毒，他重申沒有涉入任何與毒品 相關的犯罪，「我就是為了證明清白才來到這裡，比起在這長篇大論，更應該趕快進去接受調查」。

影片來源：YouTube 噓！星聞

對媒體詢問是否覺得警方調查不合理、是否曾出入江南的娛樂場所，GD只簡短回應「等著看囉」，隨後也否認近期曾漂、染頭髮。

同樣因涉嫌吸毒遭警方調查的演員李善均先前的藥檢結果為陰性，目前在等待精密檢驗結果；但有意見指出，毛髮檢驗結果可能受漂、染髮影響。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Getty Images）

警方今天對GD的調查約4小時，GD走出警局後親自向媒體表示簡易藥檢結果為陰性，「調查需要的陳述、毛髮我都積極提供了，依據事實回答了問題」。簡易檢查約能測出5到10天內是否吸食毒品，警方據稱已緊急要求進行精密檢測 。

與首次接受調查時就公開道歉的李善均相比，GD大方的態度令許多媒體報導都懷疑他是否真的涉毒。據韓媒報導，GD今天午後搭著BMW i7、在保鑣護衛下抵達警局，穿著淺藍色襯衫搭配黑西裝，還做出伸懶腰、活動手腕等放鬆的動作。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Getty Images）

在媒體請他向粉絲說話時，GD露出笑容，要粉絲「不用太擔心，我會好好接受調查後就回來」，之後從容不迫走入警局。

比起調查結果，網友更關心GD今天的穿著打扮，包括他配戴的黑色牛角鏡框、西裝、皮鞋等，都在媒體刊出現場照片後，網路上沒多久就流傳相關情報，甚至有媒體專文報導。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（歐新社）

警方在調查江南的會員制沙龍毒品流通案過程中，鎖定李善均、GD等10人調查。除GD外，李善均已接受兩次調查，聲稱受夜店公關欺騙，不知道自己吸食了毒品。