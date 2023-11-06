我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加油、買菜、買電子品 這幾天到商店較省

杜克大學研究：現役美軍個資在網上不到1元能買到

南韓歌手GD接受警方傳喚 簡易藥檢呈陰性

中央社記者廖禹揚首爾6日專電
南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（美聯社）
南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（美聯社）

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，但他否認並主動配合警方調查，今天首次接受傳喚，大方的態度與衣著打扮反而更受矚目，簡易藥檢結果呈陰性。

GD今天下午前往仁川警察廳接受調查，下車時媒體問及是否吸毒，他重申沒有涉入任何與毒品相關的犯罪，「我就是為了證明清白才來到這裡，比起在這長篇大論，更應該趕快進去接受調查」。

影片來源：YouTube 噓！星聞

對媒體詢問是否覺得警方調查不合理、是否曾出入江南的娛樂場所，GD只簡短回應「等著看囉」，隨後也否認近期曾漂、染頭髮。

同樣因涉嫌吸毒遭警方調查的演員李善均先前的藥檢結果為陰性，目前在等待精密檢驗結果；但有意見指出，毛髮檢驗結果可能受漂、染髮影響。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Get...
南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Getty Images）

警方今天對GD的調查約4小時，GD走出警局後親自向媒體表示簡易藥檢結果為陰性，「調查需要的陳述、毛髮我都積極提供了，依據事實回答了問題」。簡易檢查約能測出5到10天內是否吸食毒品，警方據稱已緊急要求進行精密檢測

與首次接受調查時就公開道歉的李善均相比，GD大方的態度令許多媒體報導都懷疑他是否真的涉毒。據韓媒報導，GD今天午後搭著BMW i7、在保鑣護衛下抵達警局，穿著淺藍色襯衫搭配黑西裝，還做出伸懶腰、活動手腕等放鬆的動作。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Get...
南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（Getty Images）

在媒體請他向粉絲說話時，GD露出笑容，要粉絲「不用太擔心，我會好好接受調查後就回來」，之後從容不迫走入警局。

比起調查結果，網友更關心GD今天的穿著打扮，包括他配戴的黑色牛角鏡框、西裝、皮鞋等，都在媒體刊出現場照片後，網路上沒多久就流傳相關情報，甚至有媒體專文報導。

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（歐新社...
南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）傳出涉嫌吸毒，今天首次接受傳喚。（歐新社）

警方在調查江南的會員制沙龍毒品流通案過程中，鎖定李善均、GD等10人調查。除GD外，李善均已接受兩次調查，聲稱受夜店公關欺騙，不知道自己吸食了毒品。

毒品 檢測 南韓

上一則

馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量直衝冠軍 擠下布蘭妮

延伸閱讀

李善均被拔百根髮驗毒 稱涉毒「完全不知情」

李善均被拔百根髮驗毒 稱涉毒「完全不知情」
李善均染毒卻喊冤 聲稱事前「完全不知情」

李善均染毒卻喊冤 聲稱事前「完全不知情」
韓星李善均簡易尿檢呈陰性 否認對警方「拒絕陳述」

韓星李善均簡易尿檢呈陰性 否認對警方「拒絕陳述」
「對不起家人」李善均染毒首露面致歉 妻9年前無奈訪談曝

「對不起家人」李善均染毒首露面致歉 妻9年前無奈訪談曝

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光