馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量直衝冠軍 擠下布蘭妮

人生充滿戲劇化遭遇的布蘭妮,近期推出回憶錄「The Woman In Me」,果然造成轟動,登上亞馬遜 暢銷榜冠軍,不過「六人行」主角之一馬修派瑞 驟逝,除了震驚各地影迷外,也讓他去年冬天發行的專書「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」再度回到榜上,甚至在精裝書的銷量還擠下布蘭妮,成為第一。

馬修派瑞54歲英年早逝,讓很多粉絲不捨,「六人行」其餘5位主角雖然都在他的葬禮上現身,可是各自還在整理自己的情緒,也都沒有參加後半場、僅限家人與密友出席的小規模告別式。他的回憶錄上市後曾因他沒來由攻擊基努李維造成爭議,後來他也同意刪掉這些段落。

布蘭妮的回憶錄雖然銷量冠軍的寶座已經被取代,引發的效應還在持續。被她揭露逼她墮胎的舊愛賈斯汀,遭到各方抨擊後趕快帶著家人離開美國去散心,布蘭妮過去受了他一堆氣,總算得到發洩後的快感。

而根據歐美媒體報導,曾經與賈斯汀一起在美式足球 超級杯中場表演時意外被他撕去胸前衣服露點的珍娜傑克森,很能了解布蘭妮遭到賈斯汀傷害的感受,不僅和她有連絡,也表示自己支持她,布蘭妮因此多了個朋友。 賈斯汀(右)讓珍娜傑克森在萬千觀眾眼前露點,曾是轟動全球的新聞。(路透) 布蘭妮出書除了締造出色銷售成績,也讓自己出了口氣。(路透)

