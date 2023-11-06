馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量直衝冠軍 擠下布蘭妮

馬修派瑞馬修派瑞猝逝，刺激回憶錄銷量登上冠軍。（路透）

人生充滿戲劇化遭遇的布蘭妮，近期推出回憶錄「The Woman In Me」，果然造成轟動，登上亞馬遜 暢銷榜冠軍，不過「六人行」主角之一馬修派瑞 驟逝，除了震驚各地影迷外，也讓他去年冬天發行的專書「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」再度回到榜上，甚至在精裝書的銷量還擠下布蘭妮，成為第一。

馬修派瑞54歲英年早逝，讓很多粉絲不捨，「六人行」其餘5位主角雖然都在他的葬禮上現身，可是各自還在整理自己的情緒，也都沒有參加後半場、僅限家人與密友出席的小規模告別式。他的回憶錄上市後曾因他沒來由攻擊基努李維造成爭議，後來他也同意刪掉這些段落。

布蘭妮的回憶錄雖然銷量冠軍的寶座已經被取代，引發的效應還在持續。被她揭露逼她墮胎的舊愛賈斯汀，遭到各方抨擊後趕快帶著家人離開美國去散心，布蘭妮過去受了他一堆氣，總算得到發洩後的快感。

而根據歐美媒體報導，曾經與賈斯汀一起在美式足球 超級杯中場表演時意外被他撕去胸前衣服露點的珍娜傑克森，很能了解布蘭妮遭到賈斯汀傷害的感受，不僅和她有連絡，也表示自己支持她，布蘭妮因此多了個朋友。 賈斯汀（右）讓珍娜傑克森在萬千觀眾眼前露點，曾是轟動全球的新聞。（路透） 布蘭妮出書除了締造出色銷售成績，也讓自己出了口氣。（路透）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點