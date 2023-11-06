我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資深顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

台網紅陷「大麻」煩 Joeman、蕾菈、湯宇涉毒遭逮

記者黃子騰／新北即時報導
網紅Joeman涉嫌持有大麻遭逮。（聯合報資料畫面）
網紅Joeman涉嫌持有大麻遭逮。（聯合報資料畫面）

在Youtube上擁有259萬訂閱、擔任遊戲實況主的網紅Joeman翁雋明，與「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，因涉嫌持有大麻，台灣新北市刑大接獲線報今天上午前往新莊、中和搜索，在Joeman新莊住處查獲大麻及相關研磨機具。另外在蕾菈中和住處也查獲大麻及吸食器，3人均被依毒品罪嫌移送新北地檢署，

據了解，新北市刑大接獲線報有網紅及YouTuber涉嫌持有大麻，警方經蒐證後今天上午9時許持拘票兵分9路查緝共逮回10人，令人震驚的是在Youtube上擁有259萬訂閱百萬網紅Joeman翁雋明（35歲）、及反骨男孩成員蕾菈（27歲）與老公湯宇（32歲）等3人，因被查獲持有及吸食毒品當場遭逮被帶回偵訊。

蕾菈與丈夫湯宇。（聯合報資料畫面）
蕾菈與丈夫湯宇。（聯合報資料畫面）

Joeman在偵訊時表示大麻是透過網路向友人購買，至於「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇在警詢時則避重就輕，湯宇稱之前曾在泰國吸食過大麻，對於大麻來源則交代不清。警方詢後依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署，檢察官複訊後無保請回。警方將待驗尿結果出爐後釐清3人是否涉嫌吸毒，並深入追查大麻來源。

大麻 毒品 泰國

上一則

被誤傳「癌症晚期」首露面 張柏芝「仙女級狀態」網讚爆

下一則

藝壇黃金單身漢 他竟比李奧納多、湯姆克魯斯更搶手

延伸閱讀

警緝藏大麻教堂 未犯宗教權

警緝藏大麻教堂 未犯宗教權
藏毒手法五花八門 CBP繳獲300萬元毒品

藏毒手法五花八門 CBP繳獲300萬元毒品
新州斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起

新州斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起
加州阿縣小學萬聖節驚現大麻水果軟糖 有學童吃到病倒

加州阿縣小學萬聖節驚現大麻水果軟糖 有學童吃到病倒

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光