好萊塢演員罷工近4個月 談判代表考量資方最新提議

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）的成員持續罷工，圖為3日示威者在派拉蒙劇院外抗議。（Getty Images）

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會今天表示，好萊塢演員的談判代表正在考量主要影視製片廠聲稱為結束近4個月罷工 所提出的「最後、最好、最終」新提案。

路透報導，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）的成員今年7月開始罷工，要求在串流媒體電視崛起的時代獲得較高的報酬，以及對使用人工智慧（AI ）提供保障措施。

SAG-AFTRA表示，代表迪士尼（Disney）和網飛（Netflix）等製片廠的電影電視製作人聯盟（AMPTP）今天端出最新提議，而工會代表「正在檢視提議內容，以及在顧及我方提案所提重要議題的情況下考慮我方回應」。

AMPTP並未立即回覆路透社的置評要求。

SAG-AFTRA本週稍早表示，對於近期達成協議抱持「審慎樂觀」的態度，但是雙方在包含使用AI在內的諸多議題仍有歧見。演員方正在尋求保證，以避免演員的數位肖像等未經允許被使用。

獨立經濟智庫梅肯研究院（Milken Institute）估計，這次演員罷工以及已於9月底落幕的美國劇作家協會（Writers Guild of America）罷工，已經對加州 經濟造成至少60億美元的損失，而且導致大部分的電影及電視製作工作停擺。