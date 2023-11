喬治麥可、蜜西艾莉特等樂壇巨星 入選搖滾名人堂

「搖滾名人堂」晚會3日晚在布魯克林舉行。(路透)

已故英國流行樂巨星喬治麥可(George Michael)和美國嘻哈樂教母蜜西艾莉特等樂壇巨星今天入選「搖滾名人堂」今年名單。在頒獎典禮上,一些藝人對加薩 人道災難表達政治看法。

法新社報導,其他入選2023年美國「搖滾名人堂」(Rock and Roll Hall of Fame)的音樂人,還包括具實驗精神的英國搖滾樂女歌手凱特 布希(Kate Bush)、美國創作女歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)、美國重金屬搖滾樂團「討伐體制樂團」(Rage Against The Machine)、老牌節奏藍調(R&B)樂團The Spinners,以及鄉村樂創新代表人物威利尼爾森(Willie Nelson)。

蜜西艾莉特(Missy Elliott)是首位入選搖滾名人堂的饒舌女歌手。她在典禮上由20年好友、同為美國饒舌樂巨星的皇后拉蒂法(Queen Latifah)做引言人介紹出場。

蜜西艾莉特熱淚盈眶發表感言,特別提到今年是嘻哈音樂誕生50周年,「這比我站在這裡的意義更深」,「我很榮幸能和你們大家一起在同一個空間中」。

在蜜西艾莉特上台表演前,討伐體制樂團的吉他手湯姆莫瑞洛(Tom Morello)代表樂團領獎。他發表慷慨激昂的感言,表示「世界是由一般普通老百姓改變的,…他們願意挺身而出,讓一個國家和地球變得更人道、和平和公正」。

討伐體制樂團除了音樂受歡迎,他們的社會主義革命性政治傾向也受樂迷喜愛。

湯姆莫瑞洛還說:「如果你有老闆,加入工會;如果你是無政府主義者,就扔磚頭;如果你是士兵或警察,請遵循你的良心,而不是聽從命令。」

「如果你因為無法看到討伐體制樂團而心情低落,那就自己組個樂隊,讓我們聽到你的聲音。」

現年59歲的湯姆莫瑞洛沒有直接就以色列對加薩(Gaza)的持續轟炸行動置評,但他在後台對攝影師擺姿勢拍照時,手中拿著一張寫著「停火!」的紙。

位於美國俄亥俄州 克里夫蘭(Cleveland)的搖滾名人堂每年對1000多名音樂人、歷史學家和音樂產業成員進行調查,選出入選名人堂的藝人。藝人的首次作品商業發行需有25年以上歷史,才有遴選資格。