我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在西雅圖打拼近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

AI生成假資訊氾濫 恐影響2024總統大選結果

60歲李連杰又傳死訊 向太一句話被罵翻

記者陳建嘉／即時報導
李連杰近年頻傳身體不佳。圖／摘自IG
李連杰近年頻傳身體不佳。圖／摘自IG

現年60歲的知名武打演員李連杰過去就曾坦承罹甲狀腺機能亢進，加上他練武、拍戲全身舊傷，身體傳出異樣。他2018年接演「花木蘭」殺青後，就鮮少出現在鏡頭前，網上也流傳著他老態龍鐘的照片，更時常傳出死訊，而他剛推出新書，預計11月中在台北教育大學舉辦大師講座的他，再度傳出噩耗，讓「向太」陳嵐急忙闢謠，但是用詞不當，引發網友痛批。

李連杰今（3）日又傳烏龍死訊，向太發文表示「你到底死了多少回？又傳你走了」，寫道「今早你還和我請安啊」，雖是破除謠言，不過網友卻對「請安」兩字提出質疑，紛紛發文痛批，「好大的口氣，第一次聽到請安這個詞」、「請安這詞用得不妥，不知道老李看到會是什麼反應」、「她當自己是老佛爺，可惜不夠格」、「什麼向太，她可是太皇太后」、「她當自己是清朝皇太后嗎?笑死人，李連杰是國際巨星，還需要跟他請安嗎」、「請安這詞用的不恰當，你是故意的吧」。

向太稍後也發文緩頰「這使我倆老姊老弟之間的玩笑，他說每天早上打完坐一定要和我請個早安啊哈哈」，才算是平息眾怒。其實，李連杰今年5月出席品牌活動時，身形比起過往消瘦不少，臉上不僅佈滿皺紋，雙頰更凹陷，讓網友擔憂可能甲狀腺症狀再次發作，而李連杰尚未回應此事。

「向太」陳嵐用詞不當引起網友不滿。圖／摘自微博
「向太」陳嵐用詞不當引起網友不滿。圖／摘自微博

李連杰 教育 花木蘭

上一則

「芭比」男神轉動作小生？萊恩葛斯林「特技玩家」搏命

延伸閱讀

「郭碧婷很好操控」上熱搜…向太自揭婆媳關係引熱議

「郭碧婷很好操控」上熱搜…向太自揭婆媳關係引熱議
假向太模仿爆紅 真向太嘲衣服廉價惹怒網友

假向太模仿爆紅 真向太嘲衣服廉價惹怒網友
向太直播帶貨改賣高奢品 業績打趴張蘭

向太直播帶貨改賣高奢品 業績打趴張蘭
影視大亨妻直播帶貨賣愛馬仕包 業績打趴張蘭

影視大亨妻直播帶貨賣愛馬仕包 業績打趴張蘭

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
陳曉為戲染了金髮。(取材自微博)

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

2023-10-28 06:30

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況