60歲李連杰又傳死訊 向太一句話被罵翻

李連杰近年頻傳身體不佳。圖／摘自IG

現年60歲的知名武打演員李連杰 過去就曾坦承罹甲狀腺機能亢進，加上他練武、拍戲全身舊傷，身體傳出異樣。他2018年接演「花木蘭 」殺青後，就鮮少出現在鏡頭前，網上也流傳著他老態龍鐘的照片，更時常傳出死訊，而他剛推出新書，預計11月中在台北教育 大學舉辦大師講座的他，再度傳出噩耗，讓「向太」陳嵐急忙闢謠，但是用詞不當，引發網友痛批。

李連杰今（3）日又傳烏龍死訊，向太發文表示「你到底死了多少回？又傳你走了」，寫道「今早你還和我請安啊」，雖是破除謠言，不過網友卻對「請安」兩字提出質疑，紛紛發文痛批，「好大的口氣，第一次聽到請安這個詞」、「請安這詞用得不妥，不知道老李看到會是什麼反應」、「她當自己是老佛爺，可惜不夠格」、「什麼向太，她可是太皇太后」、「她當自己是清朝皇太后嗎?笑死人，李連杰是國際巨星，還需要跟他請安嗎」、「請安這詞用的不恰當，你是故意的吧」。