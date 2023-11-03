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超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

記者蘇詠智／即時報導
「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)
「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄電影陷入低潮，DC的招牌英雄—「超人」也難以抵擋，被迫和妻子露易絲一起退場，離開待了多年的老巢？曾經先後播出「綠箭俠」、「閃電俠」等熱門DC英雄影集的美國CW頻道，宣布明年將播出「超人與露易絲」的最終完結篇，此後該頻道就不再有DC英雄進駐，頻道也將重新定位。

據歐美媒體報導，DC英雄影集全面撤出CW，是為了讓未來大銀幕重啟有「煥然一新」的氣氛，不希望影視版本沒有串聯、各自為政，反而造成觀眾的困擾，也削弱電影版重新出發的力道。過去10多年，超級英雄片曾經讓全球觀眾蜂擁進戲院，甚至讓一些金獎名導公開砲轟它們扼殺電影業的生機，然而風水輪流轉，超級英雄片也到了讓觀眾感到疲乏的時刻，尤其DC這一年多來的英雄電影票房大都不如預期，確實到了下猛藥、提振頹勢的緊要關頭。

目前確知由「星際異攻隊」編導詹姆斯岡恩主導的DC英雄新電影宇宙，會留下「藍甲蟲」索洛馬里達納、「自殺突擊隊」薇奧拉戴維絲扮演的監管人阿曼達、「和平使者」約翰希南等3位老面孔，其他英雄都會是新演員接棒擔任，舊系列在年底「水行俠2」上映後，即進入全面重啟的階段。

至於近來成績亦不佳的漫威，據「綜藝報」報導，影視宇宙的大當家凱文費吉，之前和其他高層開會，討論接下來如何拉抬英雄片的行情，特別是原本被塑造成本階段最重要大反派的「征服者康」，因演員強納森梅傑斯捲入家暴疑案，不管是否真被前女友誣陷，形象已嚴重受損，漫威可能被迫要重新再換別的反派扛「復仇者聯盟5、6」主戲，盛傳「驚奇4超人」的「末日博士」是最可能取而代之的選擇。

另有更驚人的消息指漫威打算找回小勞勃道尼、克里斯斯凡等「復仇者聯盟」元祖主角再拍新片，已陣亡的角色可以透過多重宇宙不同版本回歸，然而小勞勃道尼等身價都相當高，片子有可能成本破表，「綜藝報」則稱這個想法還在初步構思階段。

漫威被傳有意找回「復仇者聯盟」元老主要演員再拍新片。(摘自IMDb)
漫威被傳有意找回「復仇者聯盟」元老主要演員再拍新片。(摘自IMDb)
小勞勃道尼若是再回漫威扮演鋼鐵人，片酬將可想而知的驚人。(摘自IMDb)
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「超人與露易絲」預定明年完結，DC英雄影集暫時退出傳統電視頻道。(摘自IMDb)
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漫威 復仇者聯盟 家暴

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