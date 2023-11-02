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世說新聞╱4歲華童2患癌 母忍淚講述崩潰往事

12歲童萬聖節偷車 身高不夠仍墊安全座椅駕駛

謝賢罕替劉家昌撕標籤 「是我搶了他的老婆」

記者陳建嘉／即時報導
甄珍、謝賢曾有過一段情。(本報資料照片)
甄珍、謝賢曾有過一段情。(本報資料照片)

83歲劉家昌日前砲轟前妻甄珍、兒子章立衡，更不惜爆出多項驚人醜聞，而劉家昌多年前曾與謝霆鋒的爸謝賢曾上演兩男爭一女的戲碼，甄珍先跟謝賢結婚，最後離婚與劉家昌再婚，讓劉家昌被貼上「小王」標籤，謝賢上節目時，更主動幫劉家昌澄清，是對方也認識甄珍，更打趣表示「是我搶了他的（老婆）」。

甄珍曾於26歲嫁給比自己年紀大12歲的謝賢，當時因為在1971合作「緹縈」動情，更於1974年結婚；後來傳出劉家昌積極追求，一路追到日本，讓謝賢不愉快，最終才有心結而影響兩人感情，最終在1976年結束婚姻。後來甄珍嫁給劉家昌，但因為劉家昌好賭，兩人關係生變，1987年仍離婚。多年後謝賢在綜藝節目澄清此事，「人家說劉家昌搶了我的老婆，我說不是，是我搶了他的（老婆）。一早劉家昌就跟她（甄珍）有來往了。」認為人跟人在一起或是分開都是緣分，得知甄珍離婚消息，並沒有為甄珍擔心太多。

此外，謝賢曾在2015年接受魯豫專訪，表明回憶一生，只有5個比較重要的女人，分別是女星嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉、圈外女友CoCo，而他與舊愛都是好聚好散，在路上跟前妻或前女友相遇總會友善打招呼，但有次沒認出甄珍，讓謝賢笑說這輩子都沒有什麼需要慚愧的事情，只有那刻當下覺得對甄珍很內疚。

謝賢現年87歲，2022年還推出電影「殺出個黃昏」並獲得香港金像獎。(圖：華映提...
謝賢現年87歲，2022年還推出電影「殺出個黃昏」並獲得香港金像獎。(圖：華映提供)

劉家昌 謝霆鋒 日本

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