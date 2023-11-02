小勞勃道尼「奧本海默」想到老婆 放閃謝愛妻

「奧本海默」全球大賣台幣300億。圖／MyVideo提供

MyVideo影音平台11月電影強檔片單出爐！除了有名導克里斯多夫諾蘭執導大片「奧本海默 」將上架；還有改編自阿嘉莎克莉絲蒂推理小說的「威尼斯魅影謀殺案「、拿下金馬4項大獎的港片「智齒」、蟬聯日本5週票房冠軍「電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉」、熱血動畫神作「BLUE GIANT 藍色巨星」等片。

名導諾蘭執導的「奧本海默」以二次大戰人物「原子彈之父」為題材，找來頂級卡司陣容席尼墨菲、麥特戴蒙和艾蜜莉布朗等人主演，由「鋼鐵人」小勞勃道尼飾演美國原子能委員會的創始委員「路易斯史特勞斯」，小勞勃道尼在片中與飾演主角奧本海默的席尼墨菲相互抗衡，有影評大讚這是小勞勃道尼多年來最棒的角色，讓人看見他在鋼鐵人的套裝之外，不只展現演員的深度，更重要的是呈現內斂的一面。

小勞勃道尼為詮釋歷史上的真實人物路易斯史特勞斯，他深入了解對方生平，即使是在劇本呈現的內容之外，他認為路易斯史特勞斯其實是「美國夢」的體現，成為美國總統胡佛的總統，完成許多幕後的工作，這也讓小勞勃道尼想起老婆總是在鏡頭另一端支持著他的模樣：「她得防止這個自作聰明的男人在停車場除去除保險 杠上的鉻時，不會把自己給炸了。」這段話也再度證實兩人鶼鰈情深。

「奧本海默」被譽為「史上最賣座傳記片」，但諾蘭近日在一場座談會上卻說「奧本海默」不是傳記電影，他更希望引導影迷從不同角度去看一個人，他認為影迷通常聚焦在主角單一的個性，但這不是「奧本海默」團隊想說的故事，他表示：「傳記是過於簡化的詞彙，用來標籤一部沒有辦法實現目標的電影。」諾蘭想更有效地與觀眾溝通，他分析「奧本海默」更像是劫盜電影和法庭片的綜合體，「就像是劫盜片為完成炸彈與時間賽跑、拼命獲取材料並試圖制服敵人；至於接下來在各種聽證會上發生的故事？很簡單，就像是法庭劇。」