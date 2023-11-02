和林志玲台上合體？AKIRA 12月台北開唱憂心「適合嗎」

AKIRA會跳「Baby Shark」逗兒子開心。圖／寬魚國際提供

AKIRA和林志玲 結婚3年，1歲多的兒子正是好動時期，好脾氣的AKIRA從不對小孩發火，身為日本 天團「EXILE」（放浪兄弟）的領舞，為了安慰在車上哭鬧的兒子，他跳起兒童界神曲「Baby Shark」，還把日本童謠結合他招牌Krump動作，「他笑得很開心，原來他也能感受到Krump的不同能量！」

AKIRA將領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」和EXILE主唱TAKAHIRO聯手，12月在北流開唱，邀來艾怡良當嘉賓。他旋風來台30小時催票，今（2）日受訪聊到會和林志玲分工育兒，畢竟有了家庭後，並非24小時都是自己的，因此他相當會妥善運用時間，比如邊抱小孩邊練腿，還當場示範如何推嬰兒車上坡道順便練習深蹲。

問到育兒心得，他和林志玲很少命令小孩「不可以」，「我們反而是教他怎麼解決問題，比如他打翻水，就會要他自己擦乾淨；他狂哭時就順著引導他的心情，而不是叫他不要哭。」