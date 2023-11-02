我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電池恐鬆動著火…豐田RAV4休旅車 185萬輛急召回

李克強火化日 北大昔日同學數篇悼文瘋傳

和林志玲台上合體？AKIRA 12月台北開唱憂心「適合嗎」

記者梅衍儂／即時報導
AKIRA會跳「Baby Shark」逗兒子開心。圖／寬魚國際提供
AKIRA會跳「Baby Shark」逗兒子開心。圖／寬魚國際提供

AKIRA和林志玲結婚3年，1歲多的兒子正是好動時期，好脾氣的AKIRA從不對小孩發火，身為日本天團「EXILE」（放浪兄弟）的領舞，為了安慰在車上哭鬧的兒子，他跳起兒童界神曲「Baby Shark」，還把日本童謠結合他招牌Krump動作，「他笑得很開心，原來他也能感受到Krump的不同能量！」

AKIRA將領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」和EXILE主唱TAKAHIRO聯手，12月在北流開唱，邀來艾怡良當嘉賓。他旋風來台30小時催票，今（2）日受訪聊到會和林志玲分工育兒，畢竟有了家庭後，並非24小時都是自己的，因此他相當會妥善運用時間，比如邊抱小孩邊練腿，還當場示範如何推嬰兒車上坡道順便練習深蹲。

問到育兒心得，他和林志玲很少命令小孩「不可以」，「我們反而是教他怎麼解決問題，比如他打翻水，就會要他自己擦乾淨；他狂哭時就順著引導他的心情，而不是叫他不要哭。」

42歲的他坦言現在跳舞有感到體力下滑，但演出精采度沒有差別，「年輕時用蠻力，現在舞台魅力和表演層次有進步。」和帶小孩比起來，他笑說練舞還是比較累。今年他在犀利趴演出，林志玲在台下應援，這次演唱會她也會到場，「畢竟這是太太的故鄉！」夫妻會台上合體？他笑了笑：「不知道這種方式在台灣適不適合。」

AKIRA 12月將在台開唱。圖／寬魚國際提供
AKIRA 12月將在台開唱。圖／寬魚國際提供

林志玲 日本

上一則

澤尻英龍華4年前染毒喊引退 頂金髮復出長這樣

延伸閱讀

小S崩潰認「只有兩個女兒」 林志玲急發聲吐7字

小S崩潰認「只有兩個女兒」 林志玲急發聲吐7字
林志玲甜賀中秋 網讚「月來月美」的嫦娥

林志玲甜賀中秋 網讚「月來月美」的嫦娥
林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」

林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」
當「最美副總統」？林志玲笑稱：恐成粉紅芭比樂園

當「最美副總統」？林志玲笑稱：恐成粉紅芭比樂園

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
陳曉為戲染了金髮。(取材自微博)

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

2023-10-28 06:30
馬修派瑞（左）曾與茱莉亞羅勃茲交往，因此邀到她在「六人行」客串。（取材自IMDb）

馬修派瑞曾和茱莉亞羅勃茲交往 生前最後「敵人」竟是基努李維

2023-10-29 00:48

超人氣

更多 >
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」
鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了