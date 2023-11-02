我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

無證客危機加大 芝加哥等5市長赴白宮要求伸援

席琳狄翁傳罹罕病險癱瘓 消失3年半 驚人現況曝光

記者陳建嘉／即時報導
席琳狄翁(右二)消失3年半，首度公開露面。圖／摘自IG
席琳狄翁(右二)消失3年半，首度公開露面。圖／摘自IG

美聲天后席琳狄翁去年宣告罹患神經系統疾病「僵硬人症候群」，目前專心在家休養，將原有的巡演全部延期至2024年，但外界屢傳她身體狀況一直不佳，可能還需要繼續靜養，而她最近被目擊現身拉斯維加斯，與兒子們一起看冰球比賽，甚至前往休息室與球員打招呼、合影，面色圓潤，看起來氣色相當不錯。

外媒「TMZ」報導指出，席琳狄翁近期與3個兒子，一同前往拉斯維加斯看冰球隊比賽，更在賽後主動到後台寒暄，難得天后大駕光臨，球隊官方帳號也貼出席琳狄翁到後台與眾多球員們、教練合影的照片、影片，從影片中更可看到她說話中氣十足，看來經過長時間的修養後，目前狀態相當健康。

席琳狄翁最後一次公開露面是在2020年3月8日現身紐約，當時準備要去新澤西州紐瓦克市表演，不過她後來暫停巡迴演唱，讓外界傳聞不斷，2021年底更傳出她病重到全身癱瘓，完全無法下床，當時她的姊姊還跳出來澄清此事，表示病情並沒有這麼誇張，她也拍影片證實自己正與病魔對抗，逼不得已才會取消所有公開表演行程，也請外界不要擔心，她會養好身體之後再度重啟全球巡迴演唱會。

席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(路透資料照片)
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(路透資料照片)

新澤西州

上一則

「惡作劇」情敵隔20年再糾纏 許瑋甯、林依晨惺惺相惜

下一則

羅時豐兒子隨朋友救女生、毆打性侵犯 依強盜罪嫌送辦

延伸閱讀

席琳狄翁神隱3年半現身賭城看冰球 氣色讓粉絲放心了

席琳狄翁神隱3年半現身賭城看冰球 氣色讓粉絲放心了
對租客友善城市 新州紐瓦克墊底：租金漲速超過收入

對租客友善城市 新州紐瓦克墊底：租金漲速超過收入
紐瓦克機場驚魂 直升機險撞客機 FAA調查

紐瓦克機場驚魂 直升機險撞客機 FAA調查
直升機險撞聯航客機 紐瓦克機場驚魂

直升機險撞聯航客機 紐瓦克機場驚魂

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
陳曉為戲染了金髮。(取材自微博)

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

2023-10-28 06:30
馬修派瑞（左）曾與茱莉亞羅勃茲交往，因此邀到她在「六人行」客串。（取材自IMDb）

馬修派瑞曾和茱莉亞羅勃茲交往 生前最後「敵人」竟是基努李維

2023-10-29 00:48

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃