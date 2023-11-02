席琳狄翁傳罹罕病險癱瘓 消失3年半 驚人現況曝光

席琳狄翁(右二)消失3年半，首度公開露面。圖／摘自IG

美聲天后席琳狄翁去年宣告罹患神經系統疾病「僵硬人症候群」，目前專心在家休養，將原有的巡演全部延期至2024年，但外界屢傳她身體狀況一直不佳，可能還需要繼續靜養，而她最近被目擊現身拉斯維加斯，與兒子們一起看冰球比賽，甚至前往休息室與球員打招呼、合影，面色圓潤，看起來氣色相當不錯。

外媒「TMZ」報導指出，席琳狄翁近期與3個兒子，一同前往拉斯維加斯看冰球隊比賽，更在賽後主動到後台寒暄，難得天后大駕光臨，球隊官方帳號也貼出席琳狄翁到後台與眾多球員們、教練合影的照片、影片，從影片中更可看到她說話中氣十足，看來經過長時間的修養後，目前狀態相當健康。