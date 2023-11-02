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「惡作劇」情敵隔20年再糾纏 許瑋甯、林依晨惺惺相惜

記者杜沛學／台北即時報導
許瑋甯形容自己無法貪快，一定要所有的角色跟所有狀況都經歷過，才能水到渠成。圖／ELLE提供
許瑋甯形容自己無法貪快，一定要所有的角色跟所有狀況都經歷過，才能水到渠成。圖／ELLE提供

許瑋甯奪得今年金鐘獎迷你劇集視后寶座後，新戲「不夠善良的我們」也將上檔，這是她與林依晨距離「惡作劇之吻」後，相隔近20年再度合作，接受「ELLE」雜誌訪問時，許瑋甯有感而發：「我們在過程中都有一種惺惺相惜的感覺，好險我們都有好好長大，無論有碰過什麼挫折都還是有被溫柔相待。」

「惡」劇中，林依晨與許瑋甯是情敵；「不」劇中則是「量子糾纏」的關係，而各自戲外的身分也已經不同，許瑋甯形容：「依晨我認識她一直都是一個這麼溫柔的人，所以我們在工作場合或是對戲，我都還是有感受到那份溫柔感。我覺得她的個性沒有變過，不過我們當時的角色跟現在也完全不一樣，會看到她更內斂的呈現方式。」

提到金鐘獎上，宣布她得獎時，許瑋甯簡直是不可置信地用雙手捂著臉，致詞時，她特別謝謝自己的一步一腳印，一路走來的感觸可說是湧上心頭，她說：「我就是一個無法貪快的人，不是一步登天的那種，好像一定要所有的角色跟所有狀況都經歷過，才會變成一個水到渠成的概念，現在這樣回想起來很開心有這樣子的經驗累積。」

在自己的時區中努力，許瑋甯說說感受非常踏實，「每次走一步，就會有人告訴我說這樣好、這樣不好，所以我才說那個地基是很穩的，當拿到獎項的當下會覺得說：嗯！我有做到！我很棒！每一次的努力後面得到的反饋，感覺也好像是讓我自己更安心一點，可以穩定我瞬間的沒耐性」。

許瑋甯坦言，自己是個急性子，身邊的人比自己更有定性，「我真的是有一點強迫症，本身個性很矛盾、很極端，急的時候很急，慢的時候就是別人怎麼催促我都覺得還好吧，他們也知道我是一陣一陣的」。

許瑋甯獲獎後特別謝謝自己的一步一腳印。圖／ELLE提供
許瑋甯獲獎後特別謝謝自己的一步一腳印。圖／ELLE提供
許瑋甯敲響金鐘成為視后，一度不敢置信。圖／ELLE提供
許瑋甯敲響金鐘成為視后，一度不敢置信。圖／ELLE提供
許瑋甯自招個性比較急，身邊的人比自己更有定性。圖／ELLE提供
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許瑋甯

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