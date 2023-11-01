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金鐘導演陳慧翎48歲癌逝 「下一站」讓吳建豪再創高峰

記者杜沛學／台北即時報導
陳慧翎不敵病魔去世。圖／摘自臉書
陳慧翎不敵病魔去世。圖／摘自臉書

金鐘導演陳慧翎癌症復發離世，享年48歲，她的家人在臉書上發文證實，她在1日下午3點病逝於萬芳醫院，終於脫離病痛折磨，「她走得平順，沒有痛苦」，並透露：「熱愛自由的慧翎，選擇不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬的方式回歸大地。」

陳慧翎曾獲5座金鐘獎，包括編劇、剪輯、導演獎類別，作品「下一站，幸福」讓安以軒、吳建豪演藝事業創新高峰，還捧紅當時仍是新人的吳慷仁；「那年，雨不停國」則是簡嫚書出道代表作；「你的孩子不是你的孩子」系列也受到許多討論；賈靜雯、比莉主演的「媽！別鬧了」成為她的遺作。

陳慧翎2013年曾確診子宮頸癌，近幾年都在與癌細胞對抗，去年為「媽」劇受訪時曾透露癌症復發，9月時也在臉書曝光因化療而掉髮的光頭照，無奈仍不敵病魔。

陳慧翎去年受訪時曾坦言，覺得「媽」劇可能是自己執導的最後一部作品，但在治療過程中，她仍持續工作，一度被碎念：「身體最重要！賺什麼錢？」但她無奈回，要負擔龐大的治療費用，繳10多萬的自費基因檢測，還透露：「我的身體已經扛不住化療。」

9月23日時，陳慧翎分享病床上與「下」劇男主角吳建豪合照，透露身體近況：「1.心口悶得慌，先怪罪工作壓力，再來一組自我覺醒的冥想、2.吸⋯⋯⋯只能吸到胸部中間，這時多希望雙乳再下垂一點、3.只好拿出血氧機面對，把十根手指頭都試過了一遍，我想應該是機器壞掉了、4.把看護阿姨的食指夾住，99，血氧機沒壞，是我壞了、5.原來我開心自己增加的那半公斤，只是我的肺積水，唉。」

陳慧翎(左)曾分享吳建豪探病合照。圖／摘自臉書
陳慧翎(左)曾分享吳建豪探病合照。圖／摘自臉書

癌症 臉書 檢測

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