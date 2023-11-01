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專訪／「洛基」有望與未婚妻同台？漫威製作人曖昧笑答

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
凱文懷特(左)與湯姆希德斯頓合作「洛基」兩季都相當愉快。(迪士尼提供)
凱文懷特(左)與湯姆希德斯頓合作「洛基」兩季都相當愉快。(迪士尼提供)

湯姆希德斯頓、歐文威爾森主演「洛基」第2季評價、收視告捷，製作人凱文懷特日前接受跨海專訪，笑稱第2季因為要到各地取景，所有團隊要離家長達5個月，不過幕前幕後每個人的感情融洽，「湯姆同時也是製片，也是個領導人，我們就像大家族一樣，會幫彼此過生日、開派對，一起做一些很蠢的事」。

凱文笑稱每個人的互動火花都很棒，「他們在鏡頭前嘻嘻哈哈，其實下戲也一樣，常常會開心到唱歌、跳舞」，並說湯姆一直對「洛基」這個角色無比重視，「他簡直是全心全意投入在劇組，給我們的感覺非常棒」。關繼威甫在今年以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡最佳男配角，事實上早從去年，凱文看了該片後就力邀他合作，就被延攬加入漫威，「謝謝關繼威的加入，謝謝他願意演我們的戲」。

湯姆希德斯頓扮演亦正亦邪的「惡作劇之神」洛基，再度施展性感魅力，劇組更為他量身訂做許多專屬戲服，更有一套帥氣燕尾服，凱文感性表示湯姆雖是大明星，但同時身為製片的他，對任何事都是親力親為，更陪伴團隊多次開會、協助前期以及後製作業，可說是全劇的靈魂人物。

湯姆近年與小4歲的札薇艾希頓相戀，兩人雖已經訂婚，仍愛得低調，札薇最近也已加入漫威電影宇宙，在「驚奇隊長2」飾演關鍵角色，被問這對伴侶未來是否有機會同框演出？凱文微笑說不能暴雷，「我只能說很興奮，可以繼續延續我們的故事，有強大的團隊，能與湯姆、歐文以及關繼威合作，這樣就很足夠了」，接下來可能會有許多漫威角色的驚喜客串，仍希望大家將重點擺在原有主角身上，「我們把所有的時間、精力都獻給這些角色，相信觀眾們一定能體會到我們深厚的情感」。

湯姆希德斯頓在「洛基」第2季持續帥出新高度。(迪士尼提供)
湯姆希德斯頓在「洛基」第2季持續帥出新高度。(迪士尼提供)
「洛基」系列製片人凱文懷特與湯姆希德斯頓是多年好友。圖／迪士尼提供
「洛基」系列製片人凱文懷特與湯姆希德斯頓是多年好友。圖／迪士尼提供
「洛基」第2季開出大好評，被譽為是漫威近年最棒的影集。圖／迪士尼提供
「洛基」第2季開出大好評，被譽為是漫威近年最棒的影集。圖／迪士尼提供
關繼威在「洛基」第2季扮演時間變異管理局的天才維修工。圖／迪士尼提供
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漫威 媽的多重宇宙 奧斯卡

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